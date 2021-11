Flakus Bosilj z dvema goloma junak tekme proti Albaniji

Slovenski nogometaši so proti Albancem lovili že kar nujno zmago za obstanek v boju za vrh skupine oziroma prvi dve mesti. Albanci so na prejšnji medsebojni tekmi zmagali z 2:0, toda že takrat so Slovenci pokazali dobro igro, šepala pa je realizacija. To so danes popravili in imajo po novem sedem točk, dve manj od tretjeuvrščenih Albancev.

Prednost so Aćimovićevi izbrani podvojili v 24. minuti, takrat je bil Matko v vlogi strelca (z glavo), v vlogi podajalca s prostega strela pa je bil Žan Trontelj. Tudi med obema zadetkoma so bili Slovenci nevarnejši in zapravili tri priložnosti prek Nina Žuglja, Tamarja Svetlina in Flakusa Bosilja.

Albanci, ki so nevarneje poskusili v 34. minuti, so že v prvem polčasu po zaostanku in neprepričljivi igri opravili dve menjavi, a to ni posebej spremenilo dogajanja na zelenici.

V drugem polčasu so Albanci malce zagrozili v 54. minuti, ko je po podaji žoga zadela prečko. Pri tem je Martin Turk ob poskusu obrambe priletel z glavo v vratnico in si poškodoval arkado. Kljub temu je nadaljeval z rano ob desnem očesu.