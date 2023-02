Al Hilal v finalu klubskega SP

Tekmovanje gostita stadion Ibn Batouta v Tangerju, ki sprejme 65.000 gledalcev, in stadion princa Moulaya Abdellaha v Rabatu, ki sprejme 60.000 ljudi. Prejšnjo izvedbo, ki so jo zaradi koronske krize preložili in je bila na vrsti šele februarja lani v Abu Dabiju, je dobil zmagovalec Lige prvakov, londonski Chelsea. V finalu je premagal južnoameriškega prvaka, brazilsko ekipo Palmeiras. Evropske ekipe so v nizu naslovov v tem tekmovanju vse od leta 2012. V tem obdobju je Real slavil štirikrat, Bayern dvakrat, Barcelona, Liverpool in Chelsea pa po enkrat.

Denarne nagrade so na letošnji izvedbi enake kot na prejšnji. tako bo zmagovalec dobil 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona, tretjeuvrščeni 2,3 milijona, četrtouvrščeni 1,8 milijona, poraženca 2. kroga po 0,9 milijona, zadnja ekipa na turnirju pa bo dobila 0,46 milijona.

Al Hilal senzacionalni finalist

Nogometaši azijskega predstavnika Al Hilala iz Savdske Arabije so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Maroku. Danes so v Tangerju v polfinalu premagali južnoameriškega predstavnika Flamengo iz Brazilije s 3:2. Junak tekme je bil z dvema goloma in podajo Salem Al Davsari. Al Hilal je v četrtfinalu v Rabatu po streljanju enajstmetrovk premagal domačega predstavnika in afriškega prvaka Wydad iz Casablance. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1:1.