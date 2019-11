Flamengo po norem preobratu do zmage v pokalu libertadores

Gabigol, pod tem vzdevkom poznajo Gabriela Barboso v Latinski Ameriki, je dosegel zadetka v 89. in 92. minuti in popeljal Flamengo do presenetljive zmage na tekmi, na kateri so sicer dominirali nogometaši Riverja. River, za katerega je že v 14. minuti zadel Rafael Santos Barre, je imel še minuto pred koncem tekme v rokah nov pokal, nato pa je po dramatični končnici ostal praznih rok. Prvič po letu 1988 se je zgodilo, da je južnoameriško tekmovanje odločila le ena finalna tekma, namesto dveh po sistemu igranja doma in v gosteh, je poročal BBC Sport. Sprva bi moral biti finale v Santiago de Chilu, vendar so ga zaradi protestov proti vladi v Čilu iz varnostnih razlogov tik pred zdajci prestavili v Peru.

Lanski finale mestnih tekmecev Boce in Riverja je v Buenos Airesu zaznamovalo nasilje. Povratno tekmo sta morala Boca Juniors in River Plate zaradi izgredov navijačev Riverja, ki so napadli avtobus Boce in ranili več igralcev, po dvotedenski prekinitvi odigrati v 10.000 km oddaljenem Madridu.

Kluba sicer nista želela igrati na Santiago Bernabeuu, a sta popustila pod pritiskom Južnoameriške nogometne zveze. Prva tekma se je končala z 2:2, v Madridu pa je slavil River s 3:1.



Izid:

Flamengo - River Plate 2:1(0:1)

Gabriel Barbosa 89., 90.; Barre 14.

RK: Gabriel Barbosa 90.; Palacios 90.