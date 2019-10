Flamengo razbil Gremio za preboj v finale pokala Libertadores

Na povratni tekmi na slovitem stadionu Maracana je dvakrat zadel Gabriel Barbosa, po en gol pa so k zmagi ekipe iz Rio de Janeira nad prvaki iz leta 2017 prispevali še Bruno Henrique, Pablo Mariin Rodrigo Caio. Pred tekmo je prišlo do izgredov navijačev, tako da si je policija pomagala s solzivcem, da ji je uspelo razgnati množico navijačev brez vstopnic, ki so skušali na silo vstopiti na stadion.

TEKMA

Za varnost na dan tekme je na stadionu in v okolici skrbelo več kot 1000 policistov, potem ko je dan pred tekmo v načrtovanem napadu navijačev Flamenga v eni revnejših četrti Ria eden od njih podlegel strelskim ranam, dva sta bila ranjena, za zapahi pa je končalo 19 oseb.

Že v sredo si je finale priigral River Plate, ki je v dvoboju lanskih finalistov iz Buenos Airesa napredoval s skupnim izidom 2:1, čeprav je povratno tekmo na slovitem stadionu Bombonera v Buenos Airesu proti mestnim tekmecem Boci Juniorsom izgubil z 0:1. Letos bo prvič v zgodovini le ena tekma odločila zmagovalca pokala Libertadores; finale bo 23. novembra v čilskem Santiagu.

Vrhunci povratne tekme polfinala pokala Libertadores Flamengo ‒Gremio: