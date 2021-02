Flamengo sedmič na vrhu v Braziliji

Flamengo je drugo leto zapored osvojil brazilsko nogometno prvenstvo. Slovita zasedba iz Ria de Janeira je na tekmi zadnjega kroga izgubila v Sao Paulu z 1:2, a se je tekma med ekipama International in Corinthians končala brez golov, tako da je Flamengo prvenstvo končal s točko prednosti pred moštvom iz Porta Alegreja. Za Flamengo je to sedma končna zmaga po letih 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 in 2019. Iz najboljše brazilske nogometne lige so izpadli klubi Vasco da Gama, Goias, Coritiba in Botafogo.

