Flamengo ugnal Al-Hilal in si zagotovil finale klubskega SP-ja

Takole so nogometaši Flamenga konec novembra proslavljali naslov v pokalu Libertadores.

V prvem polfinalu so bolje začeli azijski prvaki, ki so povedli v 18. minuti z zadetkom Salema Al Dawsarija. Zmagovalci pokala Libertadores, južnoameriške različice lige prvakov, pa so odgovorili v drugem polčasu. Za izenačenje je po podaji Bruna Henriqua poskrbel Giorgian De Arrascaeta, v 78. minuti pa je podajalec pri prvem golu Henrique zadel še sam. Isti igralec je bil vpleten tudi pri tretjem zadetku Brazilcev, ko je po njegovem strelu Ali Al Bulaihi žogo preusmeril v lastno mrežo, tako da je bila v 82. minuti tekma odločena.

Na poti do polfinala je Al-Hilal iz Savdske Arabije v četrtfinalu z 1:0 premagal Esperance de Tunis. Monterrey pa je v drugem polfinalu premagal domači Al-Sadd s 3:2. Evropski in južnoameriški prvak Liverpool in Flamengo sta se klubskemu SP pridružila šele v polfinalu. Zmagovalca obeh polfinalov bosta o prvaku odločala v soboto 21. decembra ob 18.30, ob 15.30 pa bo tekma poraženih za tretje mesto.

Flamengo - Al-Hilal

Postave