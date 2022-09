Flick: Bayern je v manjši krizi, a še vedno si ustvarjajo priložnosti

Nogometaši münchenskega Bayerna so na začetku sezone prikazali dva povsem različna obraza. V Bundesligi ne igrajo po pričakovanjih, na zadnjih štirih tekmah so trikrat remizirali in enkrat izgubili in so na komaj petem mestu prvenstvene lestvice. Drugače je v Ligi prvakov, kjer so začeli brez napake, premagali so dva uveljavljena tekmeca, milanski Inter in Barcelono. Iz vodstva bavarskega kluba še ni alarma, vodstvo kluba podpira glavnega trenerja, vsekakor pa so pričakovanja vedno visoka.