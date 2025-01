Flick: Ekipa, ki jo vodim, je izjemna

V glavnem mestu Katalonije slavijo prvo lovoriko Barcelone v aktualni sezoni. Blaugrana je v finalu španskega superpokala z visokih 5:2 premagala večnega tekmeca Real Madrid in se tako na najslajši možen način dokopala do 15. tovrstne lovorike. Verjetno največ razlogov za veselje ima ob tem trener Barcelone Hansi Flick, ki je s katalonskim klubom osvojil prvo lovoriko in hkrati ohranil neporaženost v finalih.

Za 59-letnega nemškega trenerja je to 9. lovorika v karieri in že 6. pokalna. Hansi Flick je namreč že pred Barcelono z Bayern Münchnom osvojil nemški pokal, nemški superpokal, Ligo prvakov, evropski superpokal in Fifino klubsko svetovno prvenstvo. In to vse v prvem poskusu, kar pomeni, da nekdanji selektor Nemčije v finalih klubskih nogometnih tekmovanj poraza še naprej ne pozna.

"Zelo sem ponosen na igralce, klub in navijače. To je bila fantastična tekma, odzvali smo se na prvi gol Madrida in nato zelo dobro nadaljevali," je tekmo strnil Flick, ki je v isti sapi dodal: "Iz vsake tekme se moramo nekaj naučiti. Še vedno lahko naredimo stvari bolje. Imamo mlado ekipo, nekaj tednov nismo igrali dobro, razmere v ligi niso dobre, a o teh stvareh se pogovarjamo v garderobi. Odigrali smo odlično tekmo, zato moramo biti pozitivni in optimistični. Ekipa, ki jo vodim, je izjemna. Igralci že čutijo, da smo odlična ekipa in za to predstavo jim lahko samo čestitam."

Nemec, ki je na klop Barcelone sedel poleti, je priznal, da njegovim varovancem v Džidi ni bilo lahko igrati proti Real Madridu, sploh ko so morali igrati z igralcem manj: "Ko je bil izključen Szczesny, nam ni bilo lahko. Najbolj pa sem ponosen na to, kako smo se branili, zelo sem zadovoljen z mnogimi stvarmi, predvsem pa s tem. Vedno smo bili enotni. Skupaj smo se branili in napadali. To je pomembno. To je bil ključ. Cilj je, da se učimo iz vsake tekme in se izboljšujemo iz dneva v dan in zagotovo bomo tudi od tega finala veliko odnesli."

To je za Barcelono prva lovorika v aktualni sezoni, a Flick se z njo še zdaleč ne bo zadovoljil: "Cilj velikih klubov je osvojiti čim več lovorik, zato moramo na vsaki tekmi pokazati, iz kakšnega testa smo. Verjetno ne bo mogoče, da bi vsako tekmo odigrali tako, kot smo ta finale, vendar moramo poskusiti."

