Nogomet

Flick in Alonso v en glas pred 'el clasicom': Favorita ni

Džida, 11. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Hansi Flick in Xabi Alonso pred finalom španskega superpokala

Španska nogometna velikana se bosta danes udarila za prvo lovoriko letošnje sezone - zmago v španskem superpokalu. Pred finalom, ki ga bo gostila savdska Džida, se oba stratega, Hansi Flick in Xabi Alonso, strinjata, da favorita ni. El clasico smo v finalu španskega superpokala spremljali že lani, s 5:2 je slavila Barcelona, ki pa je morala na zadnjem medsebojnem obračunu premoč priznati Realu.

Primerjava Barcelone in Real Madrida pred finalom španskega superpokala
Primerjava Barcelone in Real Madrida pred finalom španskega superpokala
FOTO: Sofascore.com

Trener Reala Xabi Alonso ima priložnost osvojiti prvo trofejo, odkar je prevzel vodenje madridskega kluba. Po zmagi nad mestnim tekmecem Atleticom v polfinalu ga do naslova španskih superpokalnih prvakov loči le še ena tekma.

"To je posebna tekma, res smo si želeli biti tukaj. Pomembni bodo nogometni, psihični in tudi čustveni elementi. Gre za finale, pripravljeni moramo biti na boj, če želimo zmagati. In mi smo pripravljeni," je dan pred tekmo dejal Alonso.

Xabi Alonso
Xabi Alonso
FOTO: Profimedia

Čeprav verjame v uspeh svojih varovancev, pravi, da favorita pred tekmo ni. "To je finale, to je nogometna tekma, ki traja 90 minut, lahko se zgodi karkoli," poudarja baskovski strateg. "Verjamemo in prepričani smo, da nam bo uspelo. Moramo biti prepričani v to, kar počnemo, najti pravo energijo."

Galaktikom bo nasproti stala Barcelona, njihov večni tekmec in obenem stari znanec. "Barcelono dobro poznamo in tudi oni poznajo nas. Na tej stopnji med nami ni skrivnosti – moramo pokazati popolno predstavo tako z žogo kot v obrambi. Barcelona ima veliko odličnih igralcev," je na novinarski konferenci razmišljal trener Madridčanov.

Preberi še Mbappe bo vendarle na voljo za igro na El Clasicu

Bo pa lahko Bask na el clasicu računal tudi na Kyliana Mbappeja, ki se vrača po poškodbi kolena. Ni pa še jasno, ali bo Francoz igral v začetni postavi. "To je odločitev, ki jo bomo sprejeli skupaj z igralcem, trenerskim štabom in zdravniškim osebjem. Pretehtati moramo tveganje. Zavedati se moramo časa, kaj je na kocki, in nato prevzeti odgovornost za odločitve, ki jih sprejmemo. Pri takih odločitvah nismo kamikaze," je dejal Alonso.

Vinicius Jr. in Xabi Alonso
Vinicius Jr. in Xabi Alonso
FOTO: Profimedia

Predstavniki medijev pa imajo vse več vprašanj tudi o formi in razpoloženju Viniciusa Juniorja, ki je svoj zadnji zadetek v dresu Reala dosegel 4. oktobra proti Villarrealu.

"Vini je zelo čustven in vedeti moraš, kako se mu približati. Soigralci in trenerski štab to počnejo na pravi način. Gre le za vprašanje časa, preden bo ponovno odkril svojo najboljšo formo, začel uživati in biti odločen. Jutri ga potrebujemo, o tem ni dvoma, in to bi lahko bil zanj odličen trenutek," v svojega igralca verjame Alonso.

Preberi še Simeone provociral Viniciusa: Slišim žvižge, Perez te bo napodil

Barcelona lovi 16. naslov v domačem superpokalu

Tekme se že veselijo tudi v taboru Kataloncev. "Vsi resnično cenijo, da lahko igrajo v finalu proti Real Madridu," je dan pred tekmo dejal trener Barcelone Hansi Flick.

Nemec ima jasno predstavo, kaj pričakuje od svojih varovancev. "Videti hočem isto kot proti Athletic Bilbau v polfinalu: da igramo kot ekipa, da igramo kot eno. Želim, da mi na zelenici prikažejo najboljšo različico sebe."

Xabi Alonso
Xabi Alonso
FOTO: Profimedia

Tako kot Alonso tudi on ni želel razpravljati o favoritu za osvojitev naslova. "Finale je le finale in tekma proti Real Madridu je nekaj povsem drugačnega. Ne želim slišati špekulacij o favoritu. Želimo si prikazati dobro predstavo in igrati dober nogomet. Osredotočeni smo na tekmo in zaupam svojim igralcem, da se bodo dobro odrezali."

Preberi še Barcelona za mesto v finalu španskega superpokala uničila Bilbao

"Real je fantastična ekipa, ena najboljših. Ima izjemne igralce, neverjetno kakovostne," je dejal Nemec, obenem pa od nogometašev belega baleta izpostavil zlasti Mbappeja, ki ga je označil za trenutno najboljšega napadalca.

Vseeno pa se z nasprotnikom ne želi ukvarjati preveč, osredotočen ostaja le na predstavo svojih varovancev, o kateri ima dober občutek. "Na zelenici moramo prikazati svojo filozofijo, biti Barca. Naš slog je drugačen od sloga Real Madrida. Vedno razmišljam pozitivno. Imam dober občutek glede svoje ekipe."

Katalonci lovijo že 16. zmago v španskem superpokalu in so tudi branilci naslova, lani so Real Madrid v finalu premagali s 5:2.

Slavje nogometašev Barcelone ob zmagi v španskem superpokalu
Slavje nogometašev Barcelone ob zmagi v španskem superpokalu
FOTO: AP

Spomini na zadnji el clasico za nogometaše Barcelone niso tako prijetni, na Bernabeuu so v 10. krogu letošnje sezone španskega prvenstva klonili z 1:2. Njihov trener pa verjame, da so od 26. oktobra dvignili svojo formo.

"Vrnili smo se in naredili, kar je bilo potrebno. Spet igramo dobro. Zame je najpomembnejše, da vidim svojo ekipo osredotočeno," je sklenil Flick.

nogomet španski superpokal el clasico real madrid barcelona

