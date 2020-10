Bayern v hudem ritmu vse do božiča: To bo velik izziv

V torek, 20. oktobra, se nam ob 20.40 na Kanalu A in VOYO pridružite ob spremljanju tekme prvega kroga Lige prvakov med pariškim PSG in Manchester Unitedom. Dan kasneje, 21. oktobra, pa bo ob prenosu na Kanalu A in VOYO (ob 20.40) kot že rečeno v Münchnu gostoval Atletico Madrid. Ne zamudite!

Hans-Dieter Flickpo izjemni sezoni in "trojni kroni" na klopi Bayerna ne beži pred "velikim izzivom", ki ga z varovanci čaka že do konca tega leta, saj bodo morali rdeči odigrati še kar 21 tekem. Samo do tekme z madridskim Atleticom v prvem krogu Lige prvakov, ki je na sporedu čez manj kot teden dni, bodo Bavarci morali na zelenico še kar dvakrat.

Bavarsko popotovanje se začenja v pokalu DFB s četrtkovo tekmo pri petoligašu Dürnu, ko bo Flick seveda spočil vse tiste, ki so se v minulih dneh oziroma tednih mudili na reprezentančnih akcijah. Bavarci so na reprezentančni premor sicer odšli s prigarano domačo zmago nad berlinsko Hertho (4:3), s katero so poleg zmage v nemškem superpokalu nad tradicionalnim rivalom Borussio Dortmund (3:2) odgovorili na gostujoči ligaški polom pri Hoffenheimu (1:4).

Velik izziv že izogibanje poškodbam

"Tekmo bomo vzeli zelo resno, enako resno kot Barcelono, (Borussio) Dortmund ali (Arminio) Bielefeld," je obljubil Flick, ki je dodal, da je prepričan v to, da je preostanek igralskega kadra seveda dovolj močan za preboj v naslednji krog tekmovanja. Že do sredine tekme z Atleticom na domačem stadionu Allianz Arena bodo morali Münchenčani nastopiti tudi v prvenstvu, čaka jih dvoboj z Arminio Bielefeld.

"Da, to je preprosto velik izziv za trenerje in, seveda, za igralce. Mi trenerji moramo zadeti z izbiro pravih igralcev v pravem trenutku,"je o prihajajočih kar 21 tekmah v dobrih dveh mesecih povedal Flick. "Za nas se vse vrti okoli točk, jasno pa je, da je tudi pomembno, da so igralci pripravljeni za igro. To, da so pripravljeni za igro, pomeni, da se ne poškodujejo, to pa je velik izziv. A niso le trenerji, tudi vsi strokovnjaki: naš zdravniški štab, trenerji za telesno pripravo in tako naprej. Moramo uporabiti vse in spremljati obremenitev vsakega posameznika. Moramo ravnati pametno z vsemi igralci in s premori, to je izziv, s katerim se moramo spopasti."

'Roca bo potreboval nekaj časa'

Navijači Bayerna čakajo tudi na prve minute 23-letnega španskega obrambnega vezista Marca Roce, ki se je zadnji dan prestopnega roka na Bavarsko preselil iz vrst katalonskega Espanyola in podpisal petletno pogodbo z evropskimi prvaki.

"On je igralec, ki lahko prinese dobro ravnovesje v igro in ki nam lahko prinese zanesljivost na žogi, zato pričakujem, da bo črpal iz tega. Potreboval bo nekaj časa, da ponotranji naš način igranja, ki je malce drugačen od tistega, ki ga je bil vajen do sedaj. A dobil bo ta čas in nato, upajmo, bo lahko izkoristil priložnost in na igrišču tudi pokazal, česa je sposoben,"je še povedal Flick, ki je v prestopnem roku ostal brez pomembnega vezista Thiaga Alcantare, odšel je v Liverpool, je pa kljub drugačnim napovedim v klubu ostal še en španski vezist oziroma branilec Javi Martinez.