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Nogomet

Flick brez dlake na jeziku: Želimo Alvareza ali nikogar

Barcelona, 26. 08. 2026 15.59 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Hansi Flick

Trener nogometašev Barcelone Hansi Flick je v sredo napovedal, da bi klub lahko končal poletni prestopni rok brez podpisa pogodbe z novim napadalcem, če jim ne uspe privabiti argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza od tekmeca Atletica iz Madrida, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nesrečni Julian Alvarez na tekmi proti Villarrealu
Nesrečni Julian Alvarez na tekmi proti Villarrealu
FOTO: Profimedia

Španski prvaki še vedno upajo, da bodo v svoje vrste uspeli pripeljati Juliana Alvareza, ki doslej ni hotel prodati 26-letnega napadalca. Slednji je danes zaradi domnevne bolezni izpustil trening madridske ekipe. Španski mediji so poročali, da si predsednik Barcelone Joan Laporta želi Alvareza ali nikogar, Flick pa je dejal, da je tudi brez Alvareza zadovoljen s svojo ekipo.

"Ne želim govoriti o Julianu. Na tem trgu smo opravili nekaj res dobrih, dobrih prestopov. Popolnoma zaupam v kakovost, ki jo imamo zdaj. Za vlogo napadalca pa bom pač moral najti ustrezne rešitve z igralci, ki jih imam na voljo," je Hansi Flick povedal novinarjem. Laporta je potrdil, da Barcelona še vedno upa, da se bo Atletico odločil prodati Alvareza, ki so mu navijači v nedeljo med tekmo proti Villarrealu namenili žvižge.

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"Zdi se, da si igralec želi priti k Barci, zato še naprej upamo, da ga bomo z največjim spoštovanjem do Atletica vendarle dobili," je Laporta povedal v videoposnetku, ki ga je objavil klub. Laporta je dodal, da je Barcelona prejela informacije, da se Atletico pogovarja z drugimi klubi o možnosti prodaje Alvareza. V zadnjih dneh so z Alvarezom povezovali Arsenal, medtem ko je Real Madrid oddal ponudbo za napadalca na začetku poletja, čeprav to ni bil videti kot resen poskus, da bi ga privabil v svoje vrste.

Barcelono sta letos zapustila Robert Lewandowski in Ferran Torres, tako da je edini pravi centralni napadalec, ki ga ima Barca, egiptovski najstnik Hamza Abdelkarim.

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KOMENTARJI1

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manucao
26. 08. 2026 16.09
Her Flick. Alvareza boste dobili če takoj pokažete 150 mil ali kaj več. Na noben drugi način ga žal ne boste dobili pa govorite kaj hočete. Pa niso nori v Atletiku, da ga bodo prodali po manjši ceni kot je to ponudil Real. Tako pa se bojim, da bo letos Barcelona skregana tako s Atletikom kot tudi s Realom. Bo pa pestro.
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