Flick brez dlake na jeziku: Želimo Alvareza ali nikogar

Španski prvaki še vedno upajo, da bodo v svoje vrste uspeli pripeljati Juliana Alvareza, ki doslej ni hotel prodati 26-letnega napadalca. Slednji je danes zaradi domnevne bolezni izpustil trening madridske ekipe. Španski mediji so poročali, da si predsednik Barcelone Joan Laporta želi Alvareza ali nikogar, Flick pa je dejal, da je tudi brez Alvareza zadovoljen s svojo ekipo.

"Ne želim govoriti o Julianu. Na tem trgu smo opravili nekaj res dobrih, dobrih prestopov. Popolnoma zaupam v kakovost, ki jo imamo zdaj. Za vlogo napadalca pa bom pač moral najti ustrezne rešitve z igralci, ki jih imam na voljo," je Hansi Flick povedal novinarjem. Laporta je potrdil, da Barcelona še vedno upa, da se bo Atletico odločil prodati Alvareza, ki so mu navijači v nedeljo med tekmo proti Villarrealu namenili žvižge.