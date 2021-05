Flick pred slovesom od Münchna kandidat številka ena v Barceloni

Tudi najvplivnejši španski športni dnevnik MARCA je na svoji spletni strani zapisal, da možnosti za prihod Flicka v Barcelono naraščajo. Glavna težava pri sklepanju dogovora je, da je Flick že pred časom sklenil ustni dogovor z Nemško nogometno zvezo. O Xaviju Hernandezu, ki je za nameček na nedavnih volitvah podpiral drugega kandidata, naj predsednik Laporta nikoli ne bi resneje razmišljal, vsaj ne za prihodnjo sezono, saj bi pri napovedani prenovi moštva Xavi kot nekdanji soigralec večine trenutnih članov ekipe Barce težko sodeloval. Omenjal se je tudi Nizozemec Erik ten Hag, trener Ajaxa, a je sam nedavno podaljšal pogodbo s klubom, ki ima z Barcelono seveda posebno vez. A zamenjati Nizozemca z Nizozemcem ne bi imelo veliko smisla, poroča MARCA, medtem ko naj bi bil Laporti zelo všeč tudi Nemec Jürgen Klopp, ki pa se zdi prav tako nedosegljiv v vrstah Liverpoola, sploh glede na to, da si Barca ne more privoščiti plačevanja visokih odškodnin. MARCA tudi dodaja, da Koeman še ni "povsem odpisan", a da se zdi, da bo ostal le v primeru, če Laporti ne uspe pripeljati katerega od zgoraj omenjenih trenerjev.

Če gre verjeti poročanju vedno dobro obveščenega katalonskega radia RAC1, je predsednik Barcelone Joan Laporta v telefonskem pogovoru s Hansom-Dietrom Flickom nemškemu trenerju naročil, da naj še počaka s podpisom pogodbe z Nemško nogometno zvezo. Flick je bil med letoma 2006 in 2014 sicer že pomočnik selektorju članske izbrane vrste Joachimu Löwu, ki se po koncu letošnjega evropskega prvenstva poslavlja od položaja, na katerem je (bo) preživel kar 15 let.

Flicka so takoj po tem, ko je postalo jasno, da se Löwu čas izteka, številni omenjali kot logičnega naslednika, sploh po njegovi zgodovinski sezoni na klopi Bayerna, s katerim je v enem letu osvojil šest pokalov. Madridski dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da bi morebiten prihod Flicka postavil pod vprašaj prihodnost nekaterih veteranov (omenjajo Gerarda Piqueja, Sergia Busquetsa, Jordija Alboin Sergija Roberta), svoje mnenje o nemškem strategu pa bo seveda imel tudi največji zvezdnik moštva, Argentinec Lionel Messi, ki naj bi s trenutnim trenerjem Nizozemcem Ronaldom Koemanom vzpostavil dober odnos.

'Messijeva Barca'

Veliko je seveda še nejasnosti, medtem ko Barco povezujejo tudi z dolgoletnim vezistom in nekdanjim kapetanom kluba Xavijem Hernandezom, če bo Koeman po zadnji tekmi sezone v soboto v Eibarju res končal z delovanjem na Camp Nouu. Predsednik Laporta je v zadnjih izjavah, v katerih je govoril o "koncu cikla", dvignil veliko prahu. Omenil je "nerazumljivo" zapravljeno prvenstvo in hitro slovo v Ligi prvakov, je pa dejal, da je klub "ponosen" na letošnjo zmago v finalu španskega pokala.

"Konec cikla in popolna prenova bi pomenila odhod igralcev, ki so najbližje Messiju, kar je paradoks,"dodaja AS. "Takšen paradoks, kot oznaniti nov cikel, medtem ko se boriš za prihodnost igralca, ki je dal ime zmagovitemu ciklu Barce. Ker je bila Barca zadnjih 12 let bolj kot Barca (Josepa) Guardiole, Luisa Enriqueja, (Ernesta) Valverdeja ... Messijeva Barca," so še zapisali madridski kolegi, ki so Flicka označili za "kandidata številka 1".