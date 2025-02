Flick kritiziral Bellinghama, Ronaldo napovedal prihodnost

Dan pred obračunom med Barcelono in Rayo Vallecanom je pred medije stopil trener blaugrane Hansi Flick, ki se vprašanju o izključitvi Bellinghama ni mogel izogniti. "Njegove besede so nespoštljive. Svoje igralce na to vedno opozarjam. Zakaj bi zapravljal čas in energijo ter se prepiral s sodnikom o njegovih odločitvah? To naj počne samo kapetan. Včerajšnje obnašanje (igralcev Real Madrida, op. a.) mi ni bilo niti malo všeč in danes sem svojim varovancem to tudi povedal. Takšen rdeči karton je rezultat šibkosti," je bil kritičen nemški strokovnjak.