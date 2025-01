Flick na tekmi z Benfico ne bo mogel računati na Olma

Potem, ko so pri Barceloni vendarle uspeli začasno registrirati Danija Olma, so za Španca prišle nove težave. Zaradi natega velike mečne mišice desne noge bo moral izpustiti torkovo tekmo Lige prvakov proti Benfici. To je nedvomno velik udarec za Katalonce, ki po šestih tekmah ligaškega dela tekmovanja zasedajo drugo mesto na lestvici.