Flick napovedal slovo od Bayerna, bo prevzel nemško reprezentanco?

56-letni Nemec je svojo odločitev že sporočil vodilnim možem bavarskega kluba. V nogometnem zakulisju so že zaokrožile govorice o njegovem domnevno slabem odnosu s športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem, predvsem pa o tem, da je eden najresnejših kandidatov za mesto selektorja nemške izbrane vrste. Dosedanji selektor elfa in v zadnjem času zelo kritiziranJoachim Löwbo ta položaj zapustil po koncu evropskega prvenstva med letošnjim 11. junijem in 11. julijem. Spomnimo: Flick je v pretekli sezoni prevzel Bayern po slovesu Nika Kovača in že v nekaj mesecih povsem preporodil zasedbo iz Münchna ter jo popeljal do prestižnega naslova v Ligi prvakov. Letos je Bayern izpadel v četrtfinalu po izjemno izenačenem boju z lanskim finalistom PSG-jem.