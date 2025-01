Flick navdušen: Nora tekma, takšnega povratka še nisem doživel

"To je bila dobesedno nora tekma. Najboljše v vsemu skupaj pa je bila naša miselnost, ki tudi pri zaostanku s 4:2 15 minut pred koncem tekme ni želela sprejeti poraza. To je nogomet. Prepričan sem, da takšnega povratka še nisem doživel, vem pa, da jih je bilo v preteklosti kar nekaj," je po izjemno pomembni zmagi v portugalski prestolnici dejal strateg Barcelone Hansi Flick .

Nemški strokovnjak je priznal, da jih je tekmec prisilil v napake, a ko so njegovi varovanci izboljšali postavitev na igrišču, so se za Barcelono stvari začele spreminjati na bolje. "Benfica je odigrala odlično tekmo. Bili so zelo nevarni v hitrih prehodih na našo polovico, kar nam je povzročilo nemalo težav. Ker smo storili nekaj nepotrebnih taktičnih neumnosti, smo se bili prisiljeni postaviti v nizek obrambni blok. Z vstopom svežih moči v igro se je tudi naša krvna slika občutno izboljšala," je o napakah, ki so dodobra zaznamovale obračun na Luzu, spregovoril nekdanji trener münchenskega Bayerna in nemške izbrane vrste.

Tudi vratarja tokrat nista imela svojega večera. Predvsem izkušeni poljski čuvaj mreže pri Barceloni Wojciech Szczesny je v prvem polčasu z nespretnimi posredovanji Benfici podaril dva zadetka. "Povejte mi za enega nogometaša, ki ne dela napak? Vsi jih delamo. Skupaj zmagujemo in izgubljamo. Mi je bilo pa zelo všeč, kar sem videl od našega vratarja v nadaljevanju tekme, ker je potrdil svojo kakovost. Na koncu štejejo le točke in mi jih že sedaj imamo dovolj za neposredno uvrstitev v osmino finala," je še pristavil Flick.