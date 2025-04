Nova poškodba Olma: Nastop proti dortmundski Borussii pod vprašajem

"Osvojili smo tri točke, a za to smo morali plačati visoko ceno, saj se je poškodoval Dani (Olmo). Ne kaže dobro in ne vemo, kako dolgo bo odsoten. Tudi če sta to dva tedna, to pomeni veliko tekem. Situacija ni dobra. Mislim, da je bila cena za te tri točke zelo, zelo visoka," je po tekmi na novinarski konferenci dejal trener Hansi Flick.