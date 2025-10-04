Svetli način
Nogomet

Hansi Flick: Nemogoče je napovedati vrnitev Lamina Yamala

Barcelona, 04. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
19

Trener španskega nogometnega prvaka Barcelone Hansi Flick je dejal, da poškodbe dimelj Lamina Yamala ni enostavno pozdraviti in da ne more napovedati datuma njegove vrnitve. Španski prvaki so v petkovi izjavi zapisali, da bo Yamal odsoten dva do tri tedne, vendar je Flick namignil, da bi lahko odsotnost 18-letnega krilnega igralca trajala dlje.

Lamine Yamal bo izpustil reprezentančne kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo, navijači, trener in soigralci pa upajo, da se bo vrnil vsaj do 26. oktobra, ko se bo Barcelona na el clasicu pomerila z Real Madridom na stadionu Santiago Bernabeu.

"Izkušnje kažejo, da njegova poškodba ni tako enostavna kot poškodba mišice. Pri tovrstni poškodbi ni enostavno reči, v redu, lahko igra čez dva tedna, čez tri ali štiri tedne. Počakati moramo. Treniral bo z našo ekipo za okrevanje, moramo iti korak za korakom in videti, kako se bo položaj razvijal," je v napovedih previden Hansi Flick.

Lamine Yamal in Nuno Mendes
Lamine Yamal in Nuno Mendes FOTO: AP

Yamal si je septembra med igranjem za Španijo poškodoval dimlje in izpustil štiri tekme, prejšnji teden se je vrnil v akcijo, vendar si je na tekmi lige prvakov proti PSG poškodbo obnovil.

Flick je še povedal, da se je danes pogovarjal z Yamalom in iz njegovih ust slišal pozitivne novice.

"Je veliko bolje kot prej, ampak dobro še ni," je dejal trener pred nedeljsko tekmo v la ligi proti Sevilli.

Flick je kritiziral španskega selektorja Luisa de la Fuenteja, ker je Yamal igral proti Bolgariji in Turčiji z injekcijami proti bolečinam.

lamine yamal barcelona hansi flick
manucao
04. 10. 2025 15.29
Ni pa Lamine Yamal niti tolko slab kolko je Nuno Mendes dober.
ODGOVORI
0 0
manucao
04. 10. 2025 15.18
+1
Veliki blef in zelo prefiden manever Barce še pred el clasicom.Vse naštudirano v nulo.
ODGOVORI
1 0
jaztvojanočnamora
04. 10. 2025 15.17
Crips, prosim preštej koliko od skupnih komentarjev je samo tvojih. In to pod Barcin članek - neprecenljivo.
ODGOVORI
0 0
manucao
04. 10. 2025 15.14
+1
Bom povedal še enkrat.Zelo,zelo dober igralec toda brez najmanjše skromnosti.V življenju se ni naučil 3 angleških besed kar je za današnji čas vsekskor malce presentljivo.
ODGOVORI
1 0
mmickica
04. 10. 2025 15.01
-2
Ocitno bodo letos poskodbe krojile usodo. Upam, da se cimprej vrne. Na uradni spletni strani Barcelone pise 2 do 3 tedne. Upam, fa bo vsaj Raphinha prej zdrav.
ODGOVORI
0 2
cripstoned
04. 10. 2025 15.07
Verjemi da vam je boljse brez njega...v kolikor bi ga prodali bi imeli dosti vec denarja, da o njegovem slabem vplivu na ekipo ne zacenjam...na terenu pa povprecen igralec ki ima samo hajp...v resnici pa v tem trenutku ni niti med top 5 napadalci v evropi...skratka za prihodnost varce na dolgi rok bi vam bilo bolje brez yamala...
ODGOVORI
0 0
manucao
04. 10. 2025 15.11
+1
Dober igralec toda žal bolj kratke pameti.Še drago ga bo vse to skupaj stalo.
ODGOVORI
1 0
Koruptilona
04. 10. 2025 14.55
+0
Očitno se moje ugotovitve, ki sem jih nekaj mesecev nazaj izrekel kažejo za resnične, da je to še en neymarček.
ODGOVORI
1 1
cripstoned
04. 10. 2025 14.54
+3
Poskodba dimelj?? Prej podla poteza varce in malega da se izogne igranju za spansko reprezentanco...mali vse bolj kopira svojega idola neymarja...in to ze pri rosnih 18letih...simuliranje, hlinjenje poskodb, razvratne zabave...kako neymarsko hahahahha..
ODGOVORI
4 1
cripstoned
04. 10. 2025 14.47
+1
Pri varci je vse nemogoce..od napovedi vrnitve igralcev iz bolniske do koncnega datuma vrnitve na stadion...
ODGOVORI
3 2
cripstoned
04. 10. 2025 14.42
+1
Prevara ....cez 2-3 sezoni bo ze na posoji ce ne bo prej prodan...realno bi ga morala varcelona prodati ze zdaj...dobili bi ogromno denarja s katerim bi lahko kupili 2-3 top igralce ali pa z denarjem yamala pokrili lep kos dolga...ampak ker tam vladajo amaterji so yamalu dali preveliko pogodobo in preveliko vlogo v ekipi...tako kot je bila to praksa pri malem prevarantu ki je izropal blagajno sodniske varcelone in ji obrnel hrbet za namecek pa se zahteval da mu povrnejo dolg 58mio.eur...danes pa ima vec denarja kot klub varcelona ne pomaga pa niti malo...ko igralec postane vecji od kluba ni nikoli dobro..
ODGOVORI
3 2
RUBEŽ
04. 10. 2025 14.33
+0
Tako kot vsem poškodovanim tudi njemu želim hitro, predvsem pa dobro okrevanje.
ODGOVORI
3 3
cripstoned
04. 10. 2025 14.44
+1
Ob tej priliki bi tudi tebi zazelel cimprejsnje okrevanje od kripsicilitisa in madriditisa...
ODGOVORI
3 2
RUBEŽ
04. 10. 2025 14.49
-2
Kdo je tebe kaj omenjal? Res si totalni obsedenec z Barco. Ko sem pred kratkim za vašega igralca isto napisal, nisi nič komentiral. Toliko o tebi.
ODGOVORI
1 3
cripstoned
04. 10. 2025 14.51
+1
Omenjas me v 90% svojih komentarjih..saj ves da kripsi ne pozablja in udari vedno ko hejtercek ne pricakuje...tiho sem rekel..
ODGOVORI
2 1
