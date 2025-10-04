Hansi Flick: Nemogoče je napovedati vrnitev Lamina Yamala

Lamine Yamal bo izpustil reprezentančne kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo, navijači, trener in soigralci pa upajo, da se bo vrnil vsaj do 26. oktobra, ko se bo Barcelona na el clasicu pomerila z Real Madridom na stadionu Santiago Bernabeu.

"Izkušnje kažejo, da njegova poškodba ni tako enostavna kot poškodba mišice. Pri tovrstni poškodbi ni enostavno reči, v redu, lahko igra čez dva tedna, čez tri ali štiri tedne. Počakati moramo. Treniral bo z našo ekipo za okrevanje, moramo iti korak za korakom in videti, kako se bo položaj razvijal," je v napovedih previden Hansi Flick.