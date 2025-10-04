Hansi Flick: Nemogoče je napovedati vrnitev Lamina Yamala

Lamine Yamal bo izpustil reprezentančne kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo, navijači, trener in soigralci pa upajo, da se bo vrnil vsaj do 26. oktobra, ko se bo Barcelona na el clasicu pomerila z Real Madridom na stadionu Santiago Bernabeu.
"Izkušnje kažejo, da njegova poškodba ni tako enostavna kot poškodba mišice. Pri tovrstni poškodbi ni enostavno reči, v redu, lahko igra čez dva tedna, čez tri ali štiri tedne. Počakati moramo. Treniral bo z našo ekipo za okrevanje, moramo iti korak za korakom in videti, kako se bo položaj razvijal," je v napovedih previden Hansi Flick.
Yamal si je septembra med igranjem za Španijo poškodoval dimlje in izpustil štiri tekme, prejšnji teden se je vrnil v akcijo, vendar si je na tekmi lige prvakov proti PSG poškodbo obnovil.
Flick je še povedal, da se je danes pogovarjal z Yamalom in iz njegovih ust slišal pozitivne novice.
"Je veliko bolje kot prej, ampak dobro še ni," je dejal trener pred nedeljsko tekmo v la ligi proti Sevilli.
Flick je kritiziral španskega selektorja Luisa de la Fuenteja, ker je Yamal igral proti Bolgariji in Turčiji z injekcijami proti bolečinam.
