Flick nezadovoljen: novinca dan pred tekmo nista registrirana

Katalonski velikan je lani v vitrino pospravil vse domače lovorike, sezona pa ni minila brez težav. Te so bile v glavnem povezane s finančnimi težavami kluba, na račun katerih sta bila Dani Olmo in Pau Victor prisiljena izpustiti nekaj obračunov.

Omenjenima je registracija namreč potekla z novim koledarskim letom, tako da ju trener Hansi Flick ni mogel poslati v ogenj na pokalni tekmi proti Barbastru in superpokalnem obračunu proti Athletic Bilbau. V kadru sta bila ponovno na finalu španskega superpokala proti Real Madridu.