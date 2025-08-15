Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Flick nezadovoljen: novinca dan pred tekmo nista registrirana

Barcelona, 15. 08. 2025 14.21 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
3

Nova sezona se začenja tudi v Španiji. Barcelona bo na delu v soboto, ko gostuje pri Mallorci, poletna prišleka Joan Garcia in Marcus Rashford pa še zmeraj nista registrirana. "Nisem zadovoljen, a zaupam klubu," je dejal trener Hansi Flick.

Kdaj bo Marcus Rashford odigral prvo uradno tekmo za Barcelono?
Kdaj bo Marcus Rashford odigral prvo uradno tekmo za Barcelono? FOTO: AP

Katalonski velikan je lani v vitrino pospravil vse domače lovorike, sezona pa ni minila brez težav. Te so bile v glavnem povezane s finančnimi težavami kluba, na račun katerih sta bila Dani Olmo in Pau Victor prisiljena izpustiti nekaj obračunov.

Omenjenima je registracija namreč potekla z novim koledarskim letom, tako da ju trener Hansi Flick ni mogel poslati v ogenj na pokalni tekmi proti Barbastru in superpokalnem obračunu proti Athletic Bilbau. V kadru sta bila ponovno na finalu španskega superpokala proti Real Madridu.

Hansi Flick na treningu Barcelone.
Hansi Flick na treningu Barcelone. FOTO: AP

Pred nami je nova sezona, v Barceloni pa se ponavljajo stare težave. Najodmevnejši poletni okrepitvi, vratar Joan Garcia in napadalec Marcus Rashford, dan pred tekmo še zmeraj nista registrirana. "Nezadovoljen sem zaradi te situacije, a zaupam klubu. Moramo počakati do sobote. Isto se je dogajalo lani," je na novinarski konferenci pred tekmo proti Mallorci povedal Flick.

Če odmislimo omenjen problem, se nemški strokovnjak veseli začetka nove sezone: "Navdušen sem nad tem, kar sem videl na treningih. Nogometaši so pripravljeni in osredotočeni, imam kvalitetno ekipo, ki upošteva moja navodila. Lani smo osvojili tri trofeje in na tem je treba graditi. Še se lahko izboljšamo, naš cilj je, da zmagamo na vsaki tekmi. Dali bomo vse od sebe."

nogomet barcelona hansi flick Joan Garcia Marcus Rashford
Naslednji članek

Bravo izgubil prvega zvezdnika: Poplatnik okrepil Celje

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
15. 08. 2025 14.51
Barcelona kupi Rashforda, ga obleče v dres, ga pokaže svetu… in potem ga ne more dati na igrišče v La Ligi, ker so pri financah še vedno na ravni lokalnega balinarskega kluba. To ni “Katalonski ponos”, to je Katalonski sram.. Ko Barcelona predstavi novega igralca, ga naslednjih šest mesecev vidiš samo na Photoshop predstavitvah dresa in v “coming soon” videih. Rashford pri njih ni napadalec, je muzejski eksponat… lepo ga je pogledati, a ne dotikaj se, ker ga še niso registrirali.
ODGOVORI
0 0
anko46
15. 08. 2025 14.49
Itak bo kot lani konbodo obljubili denar od vip lož stadiona, ki bi že eno leto naj bi odprt. V angliji tega ne bi videli.
ODGOVORI
0 0
manucao
15. 08. 2025 14.42
+1
Počasi bo tudi Flick izgubil potrpljenje in se poslovili od Barcelone.Kvaliteten trener toda v klubu v katerem so finance na psu že nekaj časa in tudi ni videti,da se bo kaj v bližnji prihodnosti spremenilo na boljše.Ne pomaga niti Spotify niti Nike in niti prodani dresi Yamala.
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089