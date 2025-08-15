Flick nezadovoljen: novinca dan pred tekmo nista registrirana

Katalonski velikan je lani v vitrino pospravil vse domače lovorike, sezona pa ni minila brez težav. Te so bile v glavnem povezane s finančnimi težavami kluba, na račun katerih sta bila Dani Olmo in Pau Victor prisiljena izpustiti nekaj obračunov.
Omenjenima je registracija namreč potekla z novim koledarskim letom, tako da ju trener Hansi Flick ni mogel poslati v ogenj na pokalni tekmi proti Barbastru in superpokalnem obračunu proti Athletic Bilbau. V kadru sta bila ponovno na finalu španskega superpokala proti Real Madridu.
Pred nami je nova sezona, v Barceloni pa se ponavljajo stare težave. Najodmevnejši poletni okrepitvi, vratar Joan Garcia in napadalec Marcus Rashford, dan pred tekmo še zmeraj nista registrirana. "Nezadovoljen sem zaradi te situacije, a zaupam klubu. Moramo počakati do sobote. Isto se je dogajalo lani," je na novinarski konferenci pred tekmo proti Mallorci povedal Flick.
Če odmislimo omenjen problem, se nemški strokovnjak veseli začetka nove sezone: "Navdušen sem nad tem, kar sem videl na treningih. Nogometaši so pripravljeni in osredotočeni, imam kvalitetno ekipo, ki upošteva moja navodila. Lani smo osvojili tri trofeje in na tem je treba graditi. Še se lahko izboljšamo, naš cilj je, da zmagamo na vsaki tekmi. Dali bomo vse od sebe."
