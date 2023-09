Flick ni več selektor elfa

"Na sestanku smo bili enotnega mnenja, da moška reprezentanca po zadnjih razočaranjih nujno potrebuje nov impulz," je odločitev za javnost pojasnil predsednik nemške nogometne zveze (DFB) Bernd Neuendorf. Ta je dodal, da se odhodu trenerja v tem trenutku niso mogli več izogniti. Ni skrivnost, da je nemška izbrana vrsta v zadnjem letu v morda največji krizi v svoji zgodovini. Tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju so Nemci obstali že v predtekmovanju in tudi tam so jih ustavili Japonci.