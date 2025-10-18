Svetli način
Nogomet

Flick ogorčen nad vprašanjem novinarja o Yamalu: To je neumnost!

Barcelona, 18. 10. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 51 minutami

Trener Barcelone Hansi Flick je ostro zanikal govorice o domnevni disciplinski težavi z 18-letnim zvezdnikom Laminom Yamalom, zavrnil trditve o posredovanju predsednika Joana Laporte in ponovno poudaril, da ima popoln nadzor nad garderobo.

Hansi Flick
Hansi Flick FOTO: AP

Nemški strateg Hansi Flick se je na novinarski konferenci pred tekmo z Girono odzval na govorice, ki so se širile med tednom - po poročanju španskih medijev naj bi mladi krilni napadalec Lamine Yamal zamudil na sestanek ekipe pred tekmo proti PSG, predsednik Joan Laporta pa naj bi nato posredoval, da bi 18-letnik tekmo vseeno začel.

Flick je zgodbo odločno zanikal in bil do novinarjev zelo neposreden: "Najprej bi rad vedel, od kod ste sploh dobili govorice. Ampak na koncu, oprostite izrazu, to je popoln nesmisel! Nikoli nisem (predlagal, da bi Yamal izpadel iz ekipe proti PSG-ju). Poleg tega v tem klubu – z Decom in ostalimi člani vodstva – zelo cenim, kako zelo verjamejo v naše delo. Menim, da imajo popolno zaupanje in nikoli ne bi zahtevali (da sprejemajo odločitve o postavi). Tako da lahko jasno rečem – to je neumnost in nimam česa skrivati, ker to preprosto ni res. Če je kdo to rekel, laže."

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: Profimedia

S temi besedami je želel končati polemiko, ki po njegovih besedah sploh nima osnove. Pojasnil je tudi, da so njegovi odnosi z Laporto in upravo korektni ter temeljijo na spoštovanju in popolni avtonomiji: "Nimam česa skrivati. V tem klubu strokovni štab sprejema športne odločitve."

Po reprezentančnem premoru, ko je imel Yamal manjše težave z mišico, je nekaj tekem počival, nato pa igral 30 minut proti Real Sociedadu in celotno tekmo proti PSG-ju. Po Flickovih besedah nobenih disciplinskih ukrepov ali kazni sploh ni bilo.

"Zame je pomembno, da dela trdo in ohranja pravi odnos. Po poškodbi je dobro treniral in imel dva prosta dneva," je dejal Flick, ki bo lahko proti Gironi znova računal na Yamala in Fermina Lopeza.

