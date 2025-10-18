Flick ogorčen nad vprašanjem novinarja o Yamalu: To je neumnost!

Nemški strateg Hansi Flick se je na novinarski konferenci pred tekmo z Girono odzval na govorice, ki so se širile med tednom - po poročanju španskih medijev naj bi mladi krilni napadalec Lamine Yamal zamudil na sestanek ekipe pred tekmo proti PSG, predsednik Joan Laporta pa naj bi nato posredoval, da bi 18-letnik tekmo vseeno začel.

Flick je zgodbo odločno zanikal in bil do novinarjev zelo neposreden: "Najprej bi rad vedel, od kod ste sploh dobili govorice. Ampak na koncu, oprostite izrazu, to je popoln nesmisel! Nikoli nisem (predlagal, da bi Yamal izpadel iz ekipe proti PSG-ju). Poleg tega v tem klubu – z Decom in ostalimi člani vodstva – zelo cenim, kako zelo verjamejo v naše delo. Menim, da imajo popolno zaupanje in nikoli ne bi zahtevali (da sprejemajo odločitve o postavi). Tako da lahko jasno rečem – to je neumnost in nimam česa skrivati, ker to preprosto ni res. Če je kdo to rekel, laže."