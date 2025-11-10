Flick ostro nad kritike: Ne vem, če gre za nogometne strokovnjake

Hansi Flick je s svojimi varovanci prišel do težko prigarane zmage na gostovanju pri Celti iz Viga z 2:4. Nemški strateg se še vedno ni odpovedal svoji, zdaj že značilni, visoko postavljeni obrambni liniji. Na račun le-te je bil v preteklosti že velikokrat tarča številnih kritik, tudi s strani nekdanjih odličnih nogometašev. Flick se je po tekmi odzval in pod vprašaj postavil nogometno znanje svojih kritikov.

Nogometaši Barcelone FOTO: AP icon-expand

Barcelona je v nedeljo iz Galicije odnesla izredno pomembne tri točke v lovu za naslov prvaka. Madridski Real si je na mestnem derbiju proti Rayu Vallecanu privoščil spodrsljaj in ostal brez zmage. Razlika na vrhu lestvice se je tako zmanjšala na vsega tri točke. Katalonska zmaga proti Celti je bila vse prej kot enostavna. Domači so dvakrat izid izenačili, obakrat zelo hitro po zadetku Blaugrane. Spet je bila na tapeti Barcelonina visoko postavljena obrambna linija, ki jo je v katalonsko prestolnico pripeljal Hansi Flick.

Hansi Flick FOTO: Profimedia icon-expand

Nemški strateg je bil z igro svojih varovancev, kljub dvema prejetima goloma, zadovoljen: "Bil sem zadovoljen z našo predstavo. Dobro smo držali žogo in se v drugem polčasu tudi bolje branili. Druga polovica igre nam daje veliko samozavesti pred prihajajočimi tekmami," je po tekmi povedal Flick.

Club Brugge - Barcelona FOTO: AP icon-expand

Med tednom je katalonski velikan v Ligi prvakov iztržil zgolj točko proti Club Bruggeju. V Belgiji so bili aktualni španski prvaki obrambno razgaljeni. Domači bi jim lahko zabili še kakšen zadetek, a se je tekma končala z izidom 3:3. Po srečanju se je na račun Nemčeve postavitve zadnje linije vsul plaz kritik s strani številnih nogometnih legend.

Thierry Henry FOTO: AP icon-expand

Ruud Gullit, dobitnik zlate žoge in nekdanji izjemen napadalni vezist AC Milana, je Barcelonin način branjenja označil za samomorilskega: "Zakaj vztrajati z načrtom, za katerega veš, da bo spodletel? Njihova visoka linija je prava kamikaza." Oglasil se je tudi nekdanji član Blaugrane Thierry Henry: "Količina golov, ki jih prejemajo, je nevzdržna. Proti boljšim ekipam ne moreš igrati s tako visoko postavljeno obrambo."

Hansi Flick FOTO: AP icon-expand

Očitno se Flick zaveda kritik, ki jih je bilo slišati v medijih, ne želi pa jim posvečati preveč pozornosti: "Včasih želim odgovoriti na besede t. i. 'nogometnih strokovnjakov'. Ne vem sicer, če je to pravi izraz za njih. Že tako se o nas preveč govori, če bi se odzval, bi bila situacija še hujša."