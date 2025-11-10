Svetli način
Nogomet

Flick ostro nad kritike: Ne vem, če gre za nogometne strokovnjake

Barcelona, 10. 11. 2025 18.10 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

Hansi Flick je s svojimi varovanci prišel do težko prigarane zmage na gostovanju pri Celti iz Viga z 2:4. Nemški strateg se še vedno ni odpovedal svoji, zdaj že značilni, visoko postavljeni obrambni liniji. Na račun le-te je bil v preteklosti že velikokrat tarča številnih kritik, tudi s strani nekdanjih odličnih nogometašev. Flick se je po tekmi odzval in pod vprašaj postavil nogometno znanje svojih kritikov.

Nogometaši Barcelone
Nogometaši Barcelone FOTO: AP

Barcelona je v nedeljo iz Galicije odnesla izredno pomembne tri točke v lovu za naslov prvaka. Madridski Real si je na mestnem derbiju proti Rayu Vallecanu privoščil spodrsljaj in ostal brez zmage. Razlika na vrhu lestvice se je tako zmanjšala na vsega tri točke.

Katalonska zmaga proti Celti je bila vse prej kot enostavna. Domači so dvakrat izid izenačili, obakrat zelo hitro po zadetku Blaugrane. Spet je bila na tapeti Barcelonina visoko postavljena obrambna linija, ki jo je v katalonsko prestolnico pripeljal Hansi Flick

Hansi Flick
Hansi Flick FOTO: Profimedia

Nemški strateg je bil z igro svojih varovancev, kljub dvema prejetima goloma, zadovoljen: "Bil sem zadovoljen z našo predstavo. Dobro smo držali žogo in se v drugem polčasu tudi bolje branili. Druga polovica igre nam daje veliko samozavesti pred prihajajočimi tekmami," je po tekmi povedal Flick.

Club Brugge - Barcelona
Club Brugge - Barcelona FOTO: AP

Med tednom je katalonski velikan v Ligi prvakov iztržil zgolj točko proti Club Bruggeju. V Belgiji so bili aktualni španski prvaki obrambno razgaljeni. Domači bi jim lahko zabili še kakšen zadetek, a se je tekma končala z izidom 3:3. Po srečanju se je na račun Nemčeve postavitve zadnje linije vsul plaz kritik s strani številnih nogometnih legend.

Thierry Henry
Thierry Henry FOTO: AP

Ruud Gullit, dobitnik zlate žoge in nekdanji izjemen napadalni vezist AC Milana, je Barcelonin način branjenja označil za samomorilskega: "Zakaj vztrajati z načrtom, za katerega veš, da bo spodletel? Njihova visoka linija je prava kamikaza." Oglasil se je tudi nekdanji član Blaugrane Thierry Henry: "Količina golov, ki jih prejemajo, je nevzdržna. Proti boljšim ekipam ne moreš igrati s tako visoko postavljeno obrambo."

Hansi Flick
Hansi Flick FOTO: AP

Očitno se Flick zaveda kritik, ki jih je bilo slišati v medijih, ne želi pa jim posvečati preveč pozornosti: "Včasih želim odgovoriti na besede t. i. 'nogometnih strokovnjakov'. Ne vem sicer, če je to pravi izraz za njih. Že tako se o nas preveč govori, če bi se odzval, bi bila situacija še hujša."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

hansi flick barcelona kritiki thierry henry ruud gullit obramba
Naslednji članek

'Slovenci ste strastni, a ne hodite na stadione'

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manucao
10. 11. 2025 18.57
Seveda za Flicka tako Gulit kot Henry nimajo pojma o nogometu.
ODGOVORI
0 0
manucao
10. 11. 2025 18.52
+1
Flick je toliko trmast,da so ga samo zato nagnali tako v Bayernu tako v Nemški reprezentanci.
ODGOVORI
1 0
Koruptilona
10. 11. 2025 18.49
+2
Filejci Belejči Nejči Fejči Znejči Odnejči
ODGOVORI
2 0
