Flick: Ponosni na igro, razočarani nad porazom – Simeone: Barca si je zaslužila več

OGLAS

Statistika tekme Barcelona - Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com icon-expand

Barcelona je imela v prvem delu igre izrazito pobudo, ki jo je v 30. minuti kronal španski vezist Pedri. Toda nogometaši Atletico Madrida so po preobratu, za katerega sta poskrbela Rodrigo De Paul in Alexander Sorloth, prišli do izjemno pomembne zmage, s katero so se povzpeli na vrh lestvice španskega prvenstva. V 18. krogu La Lige so tako sredi katalonske prestolnice z 2:1 ugnali nogometaše Barcelone, ki so padli na drugo mesto in imajo ob tekmi več tri točke zaostanka za colchonerosi. Barcelona je v španskem prvenstvu nanizala tri zaporedne poraze na domačem igrišču. To se jim je pripetilo šele tretjič v zgodovini kluba (še leta 1965 in 1987).

Flick po tekmi zadovoljen s predstavo svoje čete Nemški trener Hansi Flick je obračun zaradi suspenza spremljal iz tribun, kljub temu, pa je po tekmi prevzel odgovornost in stopil pred predstavnike sedme sile. Nemec je priznal, da je razočaran, da je njegova ekipa izgubila svojo zadnjo tekmo v letu 2024, a je ob tem dodal, da so njegovi varovanci prikazali briljantno predstavo, predvsem v prvem polčasu. "Takšna igra nas bo vodila do uspehov," je dodal. "Tako želimo igrati. To moramo nadaljevati v naslednjem letu in doseči boljše rezultate. Trdo bomo delali in trenirali, ponosen sem na svoje igralce," je dejal Flick, ki je poudaril, da je ta poraz povsem drugačen v primerjavi s tistima proti Las Palmasu in Leganesu.

Hansi Flick FOTO: AP icon-expand

"Če si ne ustvarjamo priložnosti, potem je to težava, toda tokrat smo si jih. Dobro so se branili, ampak imeli smo priložnosti, ki bi jih običajno izkoristili. Takšne tekme nam morajo služiti kot nauk. O tem, kako smo igrali, ne morem reči nič slabega. Morda je odmor prišel ob pravem času, vsi ga potrebujemo," je povedal Nemec na klopi katalonskega velikana. Kljub nekoliko slabšim rezultatom je Flick še vedno zadovoljen v vlogi trenerja Barce. "Nič se ni spremenilo. Ko se ob 6.30 zjutraj vozim v službo, to počnem z veseljem. Ko sem na treningih, sem srečen, ker treniram odlične igralce, ki radi trdo delajo in tekmujejo. Povezanost, ki jo imam z njimi je izjemna. Lahko vam obljubim, da se bomo borili za vse, na vsaki tekmi, za vsako točko. To je naš cilj in igralci so pripravljeni na to." Simeone: Barcelona si je zaslužila zmago Trener Atletica iz Madrida Diego Simeone je priznal, da je Barcelona odigrala odlično tekmo in bi si glede na priložnosti, ki si jih je ustvarila, verjetno zaslužila zmago. Vendarle pa je dodal, da se v nogometu včasih zgodijo takšne situacije.

Diego Simeone FOTO: AP icon-expand

Argentinec je pohvalil plemenitost in ponižnost svoje ekipe za trpljenje ter branjenje proti Barceloni, ki je nenehno pretila z nevarnimi napadi. Priznal je tudi, da so bili igralci Barce precej boljši, dokler Pedri ni dosegel zadetka v 30. minuti. Nato je njegova ekipa našla pot v igro, ko je superiornost Kataloncev začela bledeti. "Ko smo začeli krožiti žogo, smo končno ugotovili, da se lahko kosamo z njimi. V drugem polčasu smo spremenili naš pristop in pritiskali višje, igra je postala bolj uravnotežena," je dejal Simeone. Trener Madridčanov je izpostavil, da ga je Barcelona že na začetku presenetila, saj v vezni liniji običajno igra v obliki obrnjenega diamanta, tokrat pa je dva igralca postavila na stran. "Morali smo premakniti Rodriga De Paula široko. Morali smo se prilagoditi, zato smo prešli na formacijo 5-3-2. Takrat smo se nekoliko izboljšali." Zadetek De Paula in končna zmaga po zaslugi zadetka Alexandra Sorlotha sta bila seveda ključnega pomena, da je Atletico iz Madrida vzdržal prevlado Barcelone. Simeone je pojasnil, da je vstop Sorlotha vnesel možnost držanja žoge in pomaganja ekipi, da svoje napade gradi od zadaj.