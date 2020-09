Flick po 32 tekmah brez poraza: Jasno je bilo, da se bo enkrat zgodilo

Bayern je do gostovanja pri Hoffenheimu nanizal 32 tekem brez poraza v vseh tekmovanjih, v katerih jih je vodil trener Hans-Dieter Flick. Nemec je novembra nasledil Hrvata Nika Kovačain z ekipo krenil na osvajalski pohod po Nemčiji in Evropi, ki se je zaključil z osvojenima državnim in pokalnim naslovom ter končno zmago v Ligi prvakov. Flick se je v zgodovino münchenskega velikana vpisal kot drugi trener s "trojno krono", izjemna sezona pa je že dobila uspešno nadaljevanje z že četrto lovoriko v nizu ‒ evropskim superpokalom.

Bayern je bil v Budimpešti po podaljšku boljši od Seville, osvajalke Lige Evropa (2:1), potem ko je že junija potrdil osvojitev osmega zaporednega državnega naslova v 1. Bundesligi in mu pred zmago v Ligi prvakov dodal še nemški pokalni naslov. Državno prvenstvo so odprli z novo nepozabno zmago nad Schalkejem (8:0), proti Hoffenheimu pa po povratku iz Budimpešte zaostali po 16 minutah igre, ko je Ermin Bičakčićna bližnji vratnici premagal Manuela Neuerjapo podaji iz kota.

'Sploh ne krivim utrujenosti'

Že osem minut kasneje je bilo na semaforju 2:0 ‒ Munas Dabburje izkoristil napako Bayernovih branilcev in prišel sam pred Neuerja ter zatresel mrežo z delikatnim strelom prek nemškega reprezentanta. Z dvema goloma pod Flickom Bayern ni zaostajal še nikoli in po izjemnem golu Joshue Kimmichav 36. minuti se je zdelo, da imajo rdeči vseeno nekaj upanja za vsaj izenačenje. Toda Hoffenheim si je še naprej ustvarjal priložnosti in Andrej Kramarićje v 77. minuti povišal na 3:1, ob naletu gostov pa so domači izpeljali še en uspešen protinapad, po katerem je Neuer za enajstmetrovko zrušil Ihlasa Bebouja, Kramarić pa je z bele pike zadel pod prečko za končnih 4:1.

"Jasno je bilo, da se bo enkrat zgodilo," je o porazu in koncu neverjetnega niza dejal Flick, ki razlogov za poraz ni želel iskati v tekmi s Sevillo, ki se je seveda zavlekla v podaljšek. "Sploh ne krivim utrujenosti. Ni nam uspelo odločneje izkoristiti naših priložnosti. Čestitke Hoffenheimu. Moje ekipe ne morem kriviti za pomanjkanje želje ali predanosti. Zdaj moramo na to pozabiti."

Sebastian Hoeness: Ne smemo pozabiti, da je Bayern v sredo odigral več kot 120 minut

Za dodatno "začimbo" nedeljske tekme je poskrbel trener HoffenheimaSebastian Hoeness. Nečak dolgoletnega predsednika Bayerna Ulia Hoenessase je pred sezono na klop modrih preselil iz Bayernove B-ekipe in proslavljal največji uspeh svoje trenerske kariere.

"Skozi vso tekmo smo bili nevarni in res dobro branili naš kazenski prostor. Sploh nisem presenečen, ekipa je zgolj pokazala tisto, kar ima v sebi. Danes bomo proslavljali, a ne smemo pozabiti, da je Bayern v sredo odigral več kot 120 minut," je nekdanjim delodajalcem vseeno polaskal Sebastian Hoeness.

Bayern je do nedeljske tekme nanizal kar 24 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Če ne štejemo poraza na prijateljski tekmi z Nürnbergom 11. februarja (2:5), so Bavarci nazadnje izgubili 7. decembra na gostovanju pri Borussii Mönchengladbach (1:2).