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Nogomet

Flick v transu po hat-tricku Raphinhe: To je edinstven igralec

Barcelona, 20. 09. 2026 11.42 pred eno minuto 3 min branja 1

Avtor:
R.S.
Hansi Flick

Barcelona še naprej ostaja edino moštvo s stoodstotnim izkupičkom v španskem prvenstvu. V sedmem krogu so Katalonci kljub zaostanku po zaslugi treh golov Raphinhe na vročem gostovanju v Sevilli prišli do zmage s 3:1. Brazilec je v La Ligi skupno dosegel že dvanajst golov, poln hvale na račun svojega varovanca pa je bil po tekmi trener Blaugrane Hansi Flick.

Barcelona na začetku letošnje sezone melje vse pred seboj. V uvodnih krogih španskega prvenstva in prvem krogu elitne Lige prvakov so Katalonci brez večjih težav ugnali tekmece. Prvi težji izziv v letošnji sezoni je imela Barcelona v sedmem krogu La Lige, ko so Katalonci gostovali v Sevilli na vročem Ramón Sánchez Pizjuánu, kjer je lani domače moštvo slavilo s 4:1.

Varovanci Hansija Flicka so v 19. minuti po zadetku Youssoufa Fofane prišli v zaostanek, a že tri minute kasneje je izid poravnal Raphinha, ki je na začetku letošnje sezone v vrhunski formi. Polčas se je končal z neodločenim izidom, nato pa je v drugem na sceno ponovno stopil Brazilec in z zadetkoma v 52. in 69. minuti po asistencah Lamina Yamala postavil končni izid 3:1.

Statistika Raphinhe proti Sevilli.
Statistika Raphinhe proti Sevilli.
FOTO: Sofascore.com

Trener Barcelone Flick je bil po koncu tekme sicer zadovoljen z izplenom svojega moštva, poudaril pa je, da v prvem polčasu njegovi varovanci niso igrali na ravni, ki so jo kazali skozi celotno sezono: "V prvem polčasu nismo igrali na svoji ravni. Podaje niso bile natančne. Preveč žog smo prehitro izgubili in zaradi tega smo jim vedno dali možnost in priložnost za napad," je dejal Flick.

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V drugem polčasu je Blaugrana dvignila raven, nadzorovala potek igre in imela nadzor nad posestjo žoge, kar ji je omogočilo preobrat in miren zaključek tekme. "Drugi polčas je bil z naše strani veliko boljši, nadzorovali smo tekmo. Po drugem zadetku smo odigrali popolno," je bil zadovoljen Nemec, še posebej glede na to, da je lani Barcelona izgubila v Sevilli.

Flick navdušen nad Raphinho

29-letni Raphinha je bil ponovno ključni člen pri zmagi Barcelone in ostaja pomemben člen v začetni enajsterici Flicka. "Ko sem prvič videl Raphinho, sem si rekel: 'Vau, kakšen igralec.' To, kar počne, me ne preseneča, saj je edinstven igralec," je po ponovni izvrstni predstavi o Brazilcu dejal trener Kataloncev, ki je obenem pohvalil tudi predstavo Yamala.

Hansi Flick
Hansi Flick
FOTO: Profimedia

"Tudi Lamine je neverjeten. Ampak Raphinha ima dinamiko, ima vse, kar ustreza načinu, kako želimo igrati," je še dejal Flick.

Za Barcelono debitiral Livaković

Po poškodbi Joana Garcie je prvič med vratnici stopil hrvaški reprezentant Dominik Livaković, ki je dobil prednost pred Poljakom Wojciechom Szczesnyjem. Flick je po tekmi dejal, da je pred tekmo govoril s pomočniki in se na podlagi pogovorov odločil, da bo priložnost ponudil Hrvatu.

Dominik Livaković je proti Sevilli debitiral za Barcelono.
Dominik Livaković je proti Sevilli debitiral za Barcelono.
FOTO: Profimedia

"Zelo sem vesel in ponosen, da sem debitiral," je po tekmi dejal Livaković, ki je na tekmi v statistiko vpisal dve obrambi.

Barcelona bo prvo tekmo po reprezentančnem premoru odigrala pred domačimi navijači, ko bo na stadionu Camp Nou gostoval Getafe.

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