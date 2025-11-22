Flick potrdil vrnitev Raphinhe in Garcie, Rashford pod vprašajem

Svetli način
22. 11. 2025

Nogometaši Barcelone se danes vračajo na Camp Nou. Prvo tekmo na kultnem stadionu bodo odigrali proti Athleticu iz Bilbaa. Kataloncem v letošnji sezoni kar nekaj težav povzročajo poškodbe. Pred povratkom na svoje domovanje je Hansi Flick potrdil, da se v igralski kader vračata Raphinha in vratar Joan Garcia, pod vprašajem pa je nastop Marcusa Rashforda.

Poslovitev Albe in Busquetsa na tekmi proti Mallorci
Poslovitev Albe in Busquetsa na tekmi proti Mallorci FOTO: AP

28. maja pred dvema letoma je Barcelona nazadnje igrala na Camp Nouu. Takrat je zasedbo blaugrane vodil še legendarni Xavi Hernandez, pod njegovo taktirko pa sta nastopala Jordi Alba in Sergio Busquets. Barcelona je tekmo proti Mallorci dobila z rezultatom 3:0, zadnji zadetek na njihovem domačem naslovu pa je dosegel Gavi.

Ta konec tedna pa se katalonski ponos vrača na svoje kultno domovanje. Danes bodo na zelenico prvič po več kot dveh letih stekli proti Athleticu iz Bilbaa. Baski tradicionalno Barceloni povzročajo veliko preglavic, tako da Katalonce čaka prava preizkušnja ob povratku na Camp Nou.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tekmo je Hansi Flick sporočil pozitivne novice glede zdravstvenega stanja nekaterih svojih igralcev. Raphinha, ki je v lanski sezoni odigral ključno vlogo pri osvojitvi domače trojne krone, se je poškodoval na gostovanju pri Real Oviedu pred skoraj dvema mesecema.

Brazilec se proti ekipi iz Baskije vrača v igralski kader, nemški strateg pa bo, povsem razumljivo, previden z njegovo minutažo: "Raphinha nam bo na voljo proti Athleticu. Morda mu bom namenil 10 ali 15 minut, bomo videli. Že to, da se je vrnil, je za nas zelo pomembno."

Raphinha na tekmi proti Real Oviedu
Raphinha na tekmi proti Real Oviedu FOTO: Profimedia

Na septembrski tekmi proti Oviedu je poškodbo staknil tudi čuvaj mreže Joan Garcia. Prvi vratar blaugrane, ki se je letos poleti preselil z modro-bele strani Barcelone, iz vrst mestnega tekmeca Espanyola, se je na začetku sezone dokazal kot pomembna okrepitev za aktualne španske prvake. Flick je pred tekmo potrdil, da se Garcia na današnji tekmi vrača med prvih enajst.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rahel udarec pa bi lahko Kataloncem zadala morebitna odsotnost Marcusa Rashforda. Angleža naj bi pestila gripa, njegova prisotnost pa je zaenkrat pod vprašajem. Rashford, ki je v Barcelono prišel kot posojen igralec s strani Manchester Uniteda, je odigral pomembno vlogo v zadnjem mesecu, ko je zaradi poškodbe manjkal Robert Lewandowski, svoje težave pa je imel tudi Lamine Yamal.

Marcus Rashford
Marcus Rashford FOTO: AP

Današnja tekma bo imela seveda tudi svojo sentimentalno vrednost. Za igralce, kot so Marc Casado, Pau Cubarsi in Fermin Lopez, bo to prva tekma na Camp Nouu, za Barcelono so namreč debitirali po selitvi na atletski stadion v Montjuicu. Srečanje bo posebno tudi za Flicka, ki se veseli svojega debija na "sveti" travi: "Vsi se želimo vrniti domov. Čaka nas težka tekma proti nasprotniku, ki igra v Ligi prvakov. To bo priložnost, da vidimo, kje stojimo in kakšna je naša raven," je pred svojo prvo tekmo na kultnem stadionu povedal 60-letni trener.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barcelono v torek čaka vroče gostovanje pri Chelseaju. V Londonu bo tudi naša ekipa, ki bo v živo spremljala derbi kroga v prestižni Ligi prvakov. Srečanje si boste lahko ogledali na Kanalu A.

