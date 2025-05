Flick pred el clasicom sporoča: O lestvici ne razmišljamo

Nogometaši Barcelone so v torek doživeli boleč poraz v Ligi prvakov. Se bodo do el clasica uspeli pobrati?

Popotnica za Blaugrano pred zadnjim od štirih el clasicov v tej sezoni, vse tri so doslej dobili Katalonci, je odlična. Štiri kroge pred koncem domačega prvenstva imajo pred večnim tekmecem iz prestolnice prav toliko točk naskoka. Flick je kljub temu – v tipičnem nemškem slogu – previdno poudaril, da o stanju na lestvici ne razmišlja. Zanimajo ga zgolj tri točke. "To je edino, kar šteje," je dodal.

"El clasico je vedno posebnega pomena. Vsi v klubu, od osebja do nogometašev, smo pripravljeni dati svoj maksimum. Od prvega žvižga bomo šli po zmago," je na novinarski konferenci napovedal domači trener Hansi Flick , ki mora poskrbeti, da bodo njegovi varovanci čim prej pozabili boleč izpad iz polfinala Lige prvakov, ko je Inter razblinil sanje o četverčku lovorik v tej sezoni.

Lewandowski še ni povsem okreval

Na prvem prvenstvenem obračunu v tej sezoni je Barca Madridčane povsem nadigrala. Na Santiago Bernabeuu je bilo 0:4, pri čemer je Robert Lewandowski zapravil še nekaj zrelih priložnosti. Galaktiki so lahko bili zadovoljni, da v njihovi mreži ni odjeknila petarda. Odlični poljski napadalec sicer še ni povsem okreval po poškodbi, a Flick je namignil, da bi mu utegnil ponuditi priložnost v drugem polčasu. Finale španskega pokala je Barca po podaljških dobila s 3:2, v superpokalu pa je bila prepričljivo boljša s 5:2. Jasno je, da trenutna zasedba Kataloncev nikakor ni po meri četi Carla Ancelottija .

Ancelotti poudarja pomen obrambe

"Na takšnih tekmah se moraš dobro braniti, saj te Barcelona potisne na svojo polovico igrišča. Ko imaš žogo, moraš izkoristiti njihove slabosti, saj nobena ekipa ni popolna. Imeli so odlično sezono, a na kocki je veliko in treba je obvladovati malenkosti, ritem igre, se dobro braniti in napadati. Odločale bodo malenkosti, tako kot na vseh el clasicih," je pred nedeljskim spektaklom razmišljal izkušeni Italijan, ki se po sezoni skoraj zagotovo poslavlja od madridskega Reala.

Barcelona je zadnji el clasico konec aprila dobila s 3:2 in tako slavila naslov v španskem pokalu.

Kolikšen davek bo pustil poraz v Milanu?

Madridčani zagotovo upajo, da bo izpad iz Lige prvakov negativno vplival na Barcelono. Ancelotti je glede tega mirno povedal, da so razočaranja sestavni del nogometa, ki pa ti vselej ponudi možnost za reakcijo. Zato je še posebej previden. "Gledal sem tekmo (z Interjem, op. a.) in bila je fantastična. Interju moramo čestitati, ampak tudi Barca si zasluži vse pohvale. Ko doživiš udarec, se moraš čim prej pobrati. To bo njihova priložnost."

"Na takšnih tekmah moraš dvigniti nivo igre. Želimo igrati z intenzivnostjo in prevladovati na igrišču. Igralci trdo delajo in verjamejo v naše ideje. Upam, da lahko osvojimo ta naslov, ki je še vedno v našem dosegu. Igramo doma in imamo navijače, ki nam dajo ogromno podpore, ko jo najbolj potrebujemo," pa je pred naslednjo v vrsti "tekem sezone" še razmišljal Ancelottijev stanovski kolega na katalonski klopi.