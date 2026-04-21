Flick prisega zvestobo Barceloni: To bo zadnji korak v moji karieri

Nogometaši Barcelone so prejšnji teden na Metropolitanu poskušali vse, da bi si zagotovili vstopnico za polfinale Lige prvakov, na koncu pa morali premoč priznati Atletico Madridu in se posloviti od sanj o osvojitvi evropske krone. "Naša ekipa je zelo mlada in izpad iz Lige prvakov je bil za nas izjemno boleč. Zdaj moramo dati vse od sebe na prihajajočih tekmah in tudi v naslednji sezoni, ta poraz nas mora motivirati in gnati k temu, da odpravimo pomanjkljivosti. Moramo se še izboljšati, toda ponosen sem na svojo ekipo," je teden dni po izpadu iz Lige prvakov dejal trener blaugrane Hansi Flick, ki pa je z mislimi že na domačem prvenstvu.

"La Liga je edino tekmovanje, ki nam je še ostalo. Vzeli smo si nekaj prostih dni, da si zbistrimo glave. Vzdušje v ekipi je fantastično, vendar moramo to prenesti na igrišče in igrati na naši najvišji ravni," je Nemec dejal pred tekmo s Celto, ki njegovo ekipo čaka v sredo. Katalonci so trenutno v odličnem položaju, da ubranijo naslov španskih prvakov. Sedem krogov pred koncem imajo pred drugouvrščenim madridskim Realom devet točk prednosti, toda Nemec poudarja, da morajo ostati zbrani vse do konca.

"Resda imamo prednost, ampak ni še konec. La Liga je zelo težka in ne bo je enostavno osvojiti. Moramo igrati in dati vse od sebe ter ponuditi naš najboljši nogomet, kot proti Atleticu. Poraz proti njim je bil boleč, a nam daje energijo. Iz vsake tekme in iz vsakega poraza se moramo nekaj naučiti." Flick ima pogodbo z Barcelono sklenjeno do leta 2027, vse več pa je vprašanj, ali bo sodelovanje s španskim velikanom podaljšal do 2028. Meni, da v luči pomembnih tekem, ki njegovo ekipo čakajo v prihodnjih tednih, zdaj ni pravi čas za taka vprašanja, vendar ne skriva, kakšne so njegove želje za prihodnost. "Moj načrt je podaljšati pogodbo. Dejal sem že, in pri tem sem popolnoma iskren, da bo to zadnji korak v moji karieri."

K temu, da ostaja zvest blaugrani, pa ga nagovarjata tudi dve veliki želji. "Prva je osvojiti Ligo prvakov, in mislim, da nam to lahko v prihodnjih letih uspe, saj imamo fantastično ekipo. Sprejeti moramo prave odločitve, tudi na prestopnem trgu. Ekipa je še mlada in ima veliko potenciala. In druga stvar, ki si jo želim, je biti trener Barcelone, ko bo stadion Camp Nou popolnoma dokončan," a poudarja, da je njegov stalež na klopi Kataloncev odvisen tudi od njegovega trenerskega uspeha.

Priznava, da se v katalonskem klubu počuti odlično in da trenutno doživlja eno najboljših obdobij svoje kariere. "Tudi v Bayernu in reprezentanci sem se imel zelo dobro, ampak tukaj resnično čutim, da je vse okoli mene najboljše: moja kariera, moje zasebno življenje ... Občutki so odlični, vzdušje v garderobi je fantastično, skupna motivacija pa ostaja osvojiti Ligo prvakov. To so tudi sanje kluba in navijačev, zato moramo držati skupaj in poskušati znova in znova, dokler nam ne uspe. Upam, da bo to prišlo kmalu."

Krvnika Barcelone, Atletico Madrid, v polfinalu Lige prvakov čaka Arsenal. Prva tekma bo na sporedu v sredo, 29. aprila, v živo pa jo bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.