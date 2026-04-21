Nogomet

Flick prisega zvestobo Barceloni: To bo zadnji korak v moji karieri

Barcelona, 21. 04. 2026 16.26 pred 7 dnevi 3 min branja 16

Avtor:
Ž.Ž.
Hansi Flick

Tudi po bolečem porazu proti Atletico Madridu v četrtfinalu Lige prvakov trener Barcelone Hansi Flick verjame v svojo ekipo in bi želel svoje sodelovanje z blaugrano podaljšati. Kot pravi, se v klubu počuti vrhunsko, poleg tega pa ga k nadaljevanju svoje trenerske karieri v Barceloni ženeta tudi dva cilja: s Katalonci osvojiti Ligo prvakov in biti njihov trener, ko bo njihov domači stadion Camp Nou povsem dokončan.

Atletico Madrid - Barcelona
Nogometaši Barcelone so prejšnji teden na Metropolitanu poskušali vse, da bi si zagotovili vstopnico za polfinale Lige prvakov, na koncu pa morali premoč priznati Atletico Madridu in se posloviti od sanj o osvojitvi evropske krone.

"Naša ekipa je zelo mlada in izpad iz Lige prvakov je bil za nas izjemno boleč. Zdaj moramo dati vse od sebe na prihajajočih tekmah in tudi v naslednji sezoni, ta poraz nas mora motivirati in gnati k temu, da odpravimo pomanjkljivosti. Moramo se še izboljšati, toda ponosen sem na svojo ekipo," je teden dni po izpadu iz Lige prvakov dejal trener blaugrane Hansi Flick, ki pa je z mislimi že na domačem prvenstvu.

Nogometaši Barcelone so bili po izpadu iz Lige prvakov povsem poklapani.
"La Liga je edino tekmovanje, ki nam je še ostalo. Vzeli smo si nekaj prostih dni, da si zbistrimo glave. Vzdušje v ekipi je fantastično, vendar moramo to prenesti na igrišče in igrati na naši najvišji ravni," je Nemec dejal pred tekmo s Celto, ki njegovo ekipo čaka v sredo.

Katalonci so trenutno v odličnem položaju, da ubranijo naslov španskih prvakov. Sedem krogov pred koncem imajo pred drugouvrščenim madridskim Realom devet točk prednosti, toda Nemec poudarja, da morajo ostati zbrani vse do konca.

Hansi Flick
"Resda imamo prednost, ampak ni še konec. La Liga je zelo težka in ne bo je enostavno osvojiti. Moramo igrati in dati vse od sebe ter ponuditi naš najboljši nogomet, kot proti Atleticu. Poraz proti njim je bil boleč, a nam daje energijo. Iz vsake tekme in iz vsakega poraza se moramo nekaj naučiti."

Flick ima pogodbo z Barcelono sklenjeno do leta 2027, vse več pa je vprašanj, ali bo sodelovanje s španskim velikanom podaljšal do 2028. Meni, da v luči pomembnih tekem, ki njegovo ekipo čakajo v prihodnjih tednih, zdaj ni pravi čas za taka vprašanja, vendar ne skriva, kakšne so njegove želje za prihodnost. "Moj načrt je podaljšati pogodbo. Dejal sem že, in pri tem sem popolnoma iskren, da bo to zadnji korak v moji karieri."

Hansi Flick
K temu, da ostaja zvest blaugrani, pa ga nagovarjata tudi dve veliki želji. "Prva je osvojiti Ligo prvakov, in mislim, da nam to lahko v prihodnjih letih uspe, saj imamo fantastično ekipo. Sprejeti moramo prave odločitve, tudi na prestopnem trgu. Ekipa je še mlada in ima veliko potenciala. In druga stvar, ki si jo želim, je biti trener Barcelone, ko bo stadion Camp Nou popolnoma dokončan," a poudarja, da je njegov stalež na klopi Kataloncev odvisen tudi od njegovega trenerskega uspeha.

Hansi Flick
Priznava, da se v katalonskem klubu počuti odlično in da trenutno doživlja eno najboljših obdobij svoje kariere. "Tudi v Bayernu in reprezentanci sem se imel zelo dobro, ampak tukaj resnično čutim, da je vse okoli mene najboljše: moja kariera, moje zasebno življenje ... Občutki so odlični, vzdušje v garderobi je fantastično, skupna motivacija pa ostaja osvojiti Ligo prvakov. To so tudi sanje kluba in navijačev, zato moramo držati skupaj in poskušati znova in znova, dokler nam ne uspe. Upam, da bo to prišlo kmalu."

Krvnika Barcelone, Atletico Madrid, v polfinalu Lige prvakov čaka Arsenal. Prva tekma bo na sporedu v sredo, 29. aprila, v živo pa jo bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

KOMENTARJI16

Lucky
22. 04. 2026 17.09
Bi se dal napisat romane. 2 zadevci se men zdita pomembni. Če bo hotu UCL osvojit, se bo mogu tud on prilagodit s svojo taktiko. V dveh tekmah na izpadanje, ne smeš met tolk slabih trenutkov. V ligaškem delu je še šlo in so prlezl med 8. Tu pa popravnih ni. Drugo je še bolj kritično. Met srečno roko pri prestopih. Deco, ki mu nekateri tule zaupajo je problem, ker mu zaupa Laporta. Vrjetn, ker je sam potrčko. Naš športni direktor se trenutno ukvarja z prestopom vratarja. Romero, al neki tajga, iz Sociedada. Pr 6-ih vratarjih, ki ne ve ka bi z njimi, bi on mel še enga. Energijo zgublajo za Alvareza, ki bi nej prfektno pasal v Barco. Do pred kratkim je pa mel 8 golov na kontu to sezono. Kot vedn, bojo vrjetn vse spet agenti in Laporta zrihtal. To sezono je učinek Lewe in Raphinhe za polovico manjši. Kakorkol, so tekme, kjer lihk špilaš visok pressing in so tekme, kjer se morš mal prilagodit. Tud tokom same tekme. Jst kot vedno, bom dal svoje mnenje tekmo po tekmo. Upam, da bojo mel srečno roko pri prestopih, karkol bojo prpelal.
Vladimir.Krutov
22. 04. 2026 17.28
Luc u nulo napisan...ob kavi pa debata...
Vladimir.Krutov
21. 04. 2026 21.42
Intelektor lepo da si napisal po dolgem času en komentar....lepo bi bilo da se kdaj tudi srečava v živo....malo je takšnih ljudi....3 že poznam...mogoče jih predvidoma avgusta spoznam še nekaj....ti in pa samomojemnenje si pa zelo želim....življenje je prekratko večkrat grenko kakor slatko....potrudi se.....🍀
hojladri123
22. 04. 2026 11.50
Obstaja kakšna platforma kjer se lahko Barselonarji zmenite za dejte ?
batman1972
22. 04. 2026 12.32
Varel imate foto pub za to kajne
športnik66
21. 04. 2026 20.39
Hansi Flick je izvrsten trener in vodstvo Barce mu bo zagotovo dalo še en mandat/pogodbo.
intelektor
21. 04. 2026 17.54
☝️Herr Hansi Flick🙇, dobrodosel ostati in nadaljevati uspesno pot👍❕ Blaugrana🌟 je ze nekaj casa spet doma☄️, cesar smo veseli vsi njeni zvesti privrzenci, pa komaj cakamo, da velicastni Camp Nou🏟️ zasije v svojem novem sijaju💫❕ BARÇA❤️‍🔥, v dobrem in slabem💡, 💯%❗ VISCA✊
manucao
21. 04. 2026 18.48
Ne nakladaj.
Loptass
21. 04. 2026 19.09
Človek se veseli podaljšanja pogodbe Flicka in novega stadiona, manucao pa že zliva frustracije. Kako pa kaj Xabi era, o kateri ste nam nekaj mesecev solili pamet???
Kolllerik
21. 04. 2026 19.50
Kratke kajle, s katerimi torpedira, uničuje veselje in dobro voljo, so njegova specialnost
hojladri123
22. 04. 2026 11.48
NI sagrada familia edini projekt ki se v Barceloni ni nikoli zaključil... tudi Camp Nou očitno še kmalu ne bo...
NoriSušan
22. 04. 2026 14.21
Poglej Bernabeu ker majo iste probleme hahaha
