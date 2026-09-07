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Nogomet

Flicku se je zareklo, skoraj bi pohvalil Barcino obrambo

Valencia, 07. 09. 2026 09.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Hansi Flick

Barcelona je s štirimi zaporednimi zmagami sijajno krenila v novo sezono La Lige, tudi v Ligi prvakov pa jo stavnice med favoriti uvrščajo tik za branilca naslova PSG. Vendar v taboru Kataloncev ni vse idealno, česar se Hansi Flick dobro zaveda. Predvsem obramba je (znova) zelo vprašljiva.

Yamal je ob zmagi proti netopirjem prispeval dva zadetka.
Yamal je ob zmagi proti netopirjem prispeval dva zadetka.
FOTO: Profimedia

To je nemški strokovnjak dal vedeti po zanesljivi zmagi nad Valencio (5:0) v nedeljo. Na novinarski konferenci po tekmi je dejal: "Imamo izjemno kakovost v napadu in obra ... Mislim, v napadu in sredini."

Nemški strokovnjak se je tako kar sam popravil, preden bi pohvalil svojo obrambo. Ta je v novi sezoni španskega prvenstva sicer že trikrat zadržala svojo mrežo nedotaknjeno, dvakrat je klonila le proti Rayu Vallecanu, ko pa je v mreži Madridčanov odjeknila petarda, tako da se Katalonci s prejetima goloma verjetno niso obremenjevali.

Po nedeljski zmagi na Mestalli je bil Flick sicer poln hvale na račun svojih varovancev. "Tako igramo na treningih in tako želim igrati tudi na tekmah. Ni potrebe, da vseskozi pritiskamo, sploh ob visokem vodstvu. Všeč mi je bilo, da smo nadzirali srečanje in držali posest. Za nami je fantastična tekma," je dejal v luči nove zanesljive zmage.

Hansi Flick je bil zelo zadovoljen s predstavo svojih varovancev proti Valencii.
Hansi Flick je bil zelo zadovoljen s predstavo svojih varovancev proti Valencii.
FOTO: Profimedia

Barcelona je lani zanesljivo osvojila špansko prvenstvo, a se je predvsem v Ligi prvakov izkazalo, da njena obramba še ni na ravni najboljših evropskih moštev. V četrtfinalu proti Atletico Madridu je bila Blaugrana večji del boljši tekmec, vendar je na koncu ostala brez napredovanja.

Okrepitve prišle, vendar ne v obrambi

Poleti so se na Camp Nouu precej okrepili, vendar skoraj nič v obrambi. Prišel je le bočni branilec Joao Cancelo, ki pa ga zelo rado povleče na napadalno polovico.

Hansi Flick je sicer dobil še Anthonyja Gordona iz Newcastla, ki je doslej prispeval že pet asistenc, enega najboljših vezistov na svetu Rodrija, krilnega nogometaša Karima Adeyemija, medtem ko je napad okrepil Arsenalov Gabriel Jesus. Barco se je sicer vse do zadnjega povezovalo tudi z Julianom Alvarezom, ki se je javno spogledoval s selitvijo iz rdeče-belega dela Madrida, a je na koncu ostal pri Atleticu.

Če bo skoraj nespremenjena obramba Barcelone letos dovolj za kosanje z evropsko nogometno elito, pa bomo izvedeli že kmalu. V torek se namreč začenja nova sezona Lige prvakov, tudi letos s prenosi na Kanalu A in VOYO.

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