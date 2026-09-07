Flicku se je zareklo, skoraj bi pohvalil Barcino obrambo

To je nemški strokovnjak dal vedeti po zanesljivi zmagi nad Valencio (5:0) v nedeljo. Na novinarski konferenci po tekmi je dejal: "Imamo izjemno kakovost v napadu in obra ... Mislim, v napadu in sredini."

Nemški strokovnjak se je tako kar sam popravil, preden bi pohvalil svojo obrambo. Ta je v novi sezoni španskega prvenstva sicer že trikrat zadržala svojo mrežo nedotaknjeno, dvakrat je klonila le proti Rayu Vallecanu, ko pa je v mreži Madridčanov odjeknila petarda, tako da se Katalonci s prejetima goloma verjetno niso obremenjevali.

Po nedeljski zmagi na Mestalli je bil Flick sicer poln hvale na račun svojih varovancev. "Tako igramo na treningih in tako želim igrati tudi na tekmah. Ni potrebe, da vseskozi pritiskamo, sploh ob visokem vodstvu. Všeč mi je bilo, da smo nadzirali srečanje in držali posest. Za nami je fantastična tekma," je dejal v luči nove zanesljive zmage.