Flick se vrača na mesto svojega največjega uspeha, kjer je ponižal 'svojo' Barco

Nedavno je minilo pet let od začetka pandemije koronavirusa in obdobja, ki je globoko zaznamovalo celoten svet. Nogomet se je takrat za kratek čas ustavil, nato pa se je UEFA odločila zaključek tiste sezone Lige prvakov odigrati ne enem mestu. Vodilni možje evropske nogometne zveze so za prizorišče izbrali lizbonski stadion Estadio da Luz, Bayern pa se je pod taktirko takrat še začasnega trenerja Hansija Flicka v četrtfinalu najprej soočil z Barcelono.

Hansi Flick je na klopi Bayerna leta 2020 ponižal Barcelono v četrfinalu Lige prvakov. FOTO: AP icon-expand

Bayern je proti Lionelu Messiju in druščini povedel že v četrti minuti preko Thomasa Müllerja. Tri minute pozneje je Barcelona po izenačujočem avtogolu Davida Alabe še upala. A zadetki Ivana Perišiča (21.), Serga Gnabryja (27.) in znova Müllerja (31.) so napovedali zmago Nemcev. Luis Suarez je z golom v 57. minuti znižal na 4:2, nato pa se je začela kalvarija Kataloncev.