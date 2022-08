Flick: SP v Katarju ne bo dogodek za povprečnega navijača

"Imam veliko znancev, ki bi radi leteli v Katar, a zaradi različnih razlogov ne bodo," je dejal Hans-Dieter Flick. "Ker si ne morejo privoščiti visokih cen, ker je situacija na primer za istospolno usmerjene nesprejemljiva, ker tam kršijo človekove pravice, ker so manjšine izključene," je pojasnil nemški selektor. "Škoda, da ta turnir ne bo prvenstvo za navijače. Nogomet bi moral biti za vse. Zato pravim, da to SP ne bo za povprečne navijače," je dodal. SP v Katarju se bo začelo 20. novembra in končalo 18. decembra. Kot je znano, državo gostiteljico že nekaj let kritizirajo zaradi kršitev človekovih pravic. Ob tem je bil, kot poroča STA, zaznan določen napredek v zadnjih letih, a skupine, ki se borijo za človekove pravice, vztrajajo, da Katar mora narediti še več.

Za Flicka bo to prvo večje tekmovanje. Lani je nasledil Joachima Löwa, pred tem pa je bil njegov pomočnik.