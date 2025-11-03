Svetli način
Nogomet

Flick spregovoril o Yamalovi poškodbi: Težav še ni konec

Barcelona, 03. 11. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Barcelona je v nedeljo doma premagala Elche z rezultatom 3:1. Katalonci so večino dela opravili že v prvih dvanajstih minutah, ko so povedli z dvema goloma prednosti. Med strelce se je vpisal tudi Lamine Yamal, ki se po besedah Hansija Flicka še vedno bori s poškodbo.

Lamine Yamal se je po klavrni predstavi na el clasicu vrnil med strelce. Proti Elcheju je v deveti minuti Barceloni prinesel vodstvo z lepim preigravanjem in zaključkom v kazenskem prostoru. V igri je ostal vse do 88. minute, ko ga je zamenjal mladi Danec Roony Bardghji. 18-letnik je bil v preteklem mesecu tarča kritik, ki so letele predvsem na njegovo zasebno življenje. Pred nekaj dnevi je javnosti razkril, da sta z znano pevko Nicki Nicole prekinila razmerje. Očitno je sprememba nanj dobro vplivala, saj je v nedeljo vpisal svoj četrti gol v letošnji sezoni.

V letošnji sezoni je Yamal zaradi poškodbe dimelj izpustil pet tekem. Po besedah Hansija Flicka si mladi zvezdnik še vedno ni v popolnosti opomogel: "Mora nadzirati svoje stanje. Redno mora trenirati in opravljati vse potrebne terapije. Ne dvomim vanj, saj je zelo discipliniran. Njegove poškodbe še ni konec, še vedno je prisotna. Mora biti pozoren."

Nemški strateg s predstavo ni bil popolnoma zadovoljen, kljub odsotnosti Pedrija si je želel več nadzora nad igro, gosti so imeli namreč presenetljivo žogo več v svojih nogah. "Nekaj stvari mi je bilo všeč, a moramo biti boljši. Naš nasprotnik si je želel žoge in ni nam bilo enostavno. Igro lahko nadziramo tudi brez Pedrija, ki je odličen igralec, ampak tudi ob njegovi odsotnosti moramo imeti več nadzora," je igro svoje ekipo komentiral Flick.

