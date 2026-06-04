Flick najboljši trener, Guler avtor gola sezone v španskem prvenstvu

Trener Barcelone Hansi Flick je bil izbran za trenerja sezone 2025/26 v španski La Ligi. Nemec, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje s katalonskim klubom do konca junija leta 2028, je v letošnji sezoni svoje moštvo vodil do ponovnega naslova državnega prvaka, obenem pa je Barcelona postavila nov rekord, saj je postala prvo moštvo v Španiji, ki je v celotni sezoni zmagalo na vseh 19 domačih tekmah, odkar se v celotni sezoni igra 38 tekem.

Nemec je sezono na klopi Blaugrane končal z osvojenimi 94 točkami. Barcelona je v celotni sezoni dosegla 31 zmag ob le enem remiju in šestih porazih. Kljub prevladi na domačih tleh glavna težava Kataloncev ostaja Liga prvakov, ki so jo nazadnje osvojili leta 2015. Barcelona je v lanski sezoni izločila Inter v polfinalu, medtem ko so morali letos Katalonci priznati premoč Atleticu iz Madrida, ki jih je izločil v četrtfinalu.