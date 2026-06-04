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Nogomet

Flick najboljši trener, Guler avtor gola sezone v španskem prvenstvu

Ljubljana, 04. 06. 2026 08.45 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Hansi Flick

V španskem prvenstvu so podelili nagrado za trenerja in najlepši gol za sezono 2025/26. Trener leta je po pričakovanjih postal trener Barcelone Hansi Flick, ki je moštvo vodil do drugega zaporednega naslova v španskem prvenstvu. Za najlepši gol leta pa je nagrada pripadla vezistu madridskega Reala Ardi Gulerju, ki ga je dosegel s polovice igrišča na domači tekmi proti Elcheju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trener Barcelone Hansi Flick je bil izbran za trenerja sezone 2025/26 v španski La Ligi. Nemec, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje s katalonskim klubom do konca junija leta 2028, je v letošnji sezoni svoje moštvo vodil do ponovnega naslova državnega prvaka, obenem pa je Barcelona postavila nov rekord, saj je postala prvo moštvo v Španiji, ki je v celotni sezoni zmagalo na vseh 19 domačih tekmah, odkar se v celotni sezoni igra 38 tekem.

Nemec je sezono na klopi Blaugrane končal z osvojenimi 94 točkami. Barcelona je v celotni sezoni dosegla 31 zmag ob le enem remiju in šestih porazih. Kljub prevladi na domačih tleh glavna težava Kataloncev ostaja Liga prvakov, ki so jo nazadnje osvojili leta 2015. Barcelona je v lanski sezoni izločila Inter v polfinalu, medtem ko so morali letos Katalonci priznati premoč Atleticu iz Madrida, ki jih je izločil v četrtfinalu.

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Flick, ki je bil za najboljšega trenerja izbran tudi v lanski sezoni, je letos slavil pred trenerjem Getafeja Josejem Bordalasom, ki je z moštvom osvojil končno sedmo mesto in si s tem priboril igranje v kvalifikacijah za Konferenčno ligo. Tretje mesto v glasovanju je zasedel trener Villarreala Marcelino Garcia Toral.

Gulerju nagrada za gol leta

Poleg nagrade za trenerja leta je La Liga podelila tudi nagrado za najlepši gol v sezoni 2025/26, ki je letos pripadla vezistu belega baleta Ardi Gulerju. Turek si je nagrado priboril z neverjetnim zadetkom s sredine igrišča, ki ga je dosegel na domači tekmi proti Elcheju in je bil obenem izbran tudi za gol meseca marca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Turški reprezentant je ob koncu srečanja opazil, da je vratar Elcheja Paulo Gazzaniga visoko na igrišču, nakar se je odločil za strel na gol s približno 68 metrov in žogo poslal v gol ter tako postavil končni izid 4:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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