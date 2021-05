Flick uradno na čelu elfa

Enainšestdesetletni Joachim Löw je na stolček "elfa" sedel 12. julija 2006, v tem času pa je Nemce vodil do naslova svetovnega prvaka leta 2014 na prvenstvu v Braziliji. Obenem je izbrano vrsto popeljal še do tretjega mesta na SP v Južni Afriki. Na EP je Nemčija pod njegovim vodstvom leta 2008 v Avstriji in Švici zasedla drugo mesto, na zadnjih dveh prvenstvih pa so izpadli v polfinalu. Leta 2017 je z reprezentanco osvojil še pokal konfederacij v Rusiji. Hans-Dieter Flick bo postal 13. selektor v zgodovini nemške reprezentance, podpisal pa je pogodbo do konca evropskega prvenstva leta 2024, ki bo prav v Nemčiji. Odločitev DFB je pričakovana, saj so že več mesecev krožile govorice, da bo prav Flick zamenjal Löwa, potem ko je ta februarja napovedal, da bo zapustil nemško reprezentanco. Flick je bil sicer Löwov pomočnik med leti 2006 in 2014. Na klop Bayerna je 56-letni strateg kot pomočnik Hrvatu Niku Kovaču sedel 1. julija 2019, novembra pa je prevzel vodenje kluba in ga popeljal do domačega naslova ter lovorike v ligi prvakov v prejšnji sezoni, letos pa je Bavarcem pomagal do 31. zvezdice v domačem prvenstvu.

Flick bo na klopi "elfa" debitiral septembra v kvalifikacijah za SP v Katarju.

Že dlje časa je jasno, da bo Bayern poleti prevzel dozdajšnji trener Leipziga Julian Nagelsmann.