Flick z 19-letnim Jamalom Musialo poskuša ponovno zagnati nemški stroj

Nemčija je po izpadu v skupinskem delu svetovnega prvenstva leta 2018 in osmini finala Eura 2020 prvič po drugi svetovni vojni na dveh zaporednih velikih tekmovanjih izpadla že pred četrtfinalom. Pred domačim evropskim prvenstvom leta 2024 je nalogo popolne prenove pregovorno neuničljivega nemškega stroja prevzel Hansi Flick. Nekdanji Bayernov trener se v osrčju svojega moštva zanaša na komaj 19-letnega Jamala Musialo, ki letos blesti v dresu njegovega nekdanjega kluba.

"Die Mannschaf" ali moštvo, kot nemško nogometno reprezentanco že desetletja imenujejo ljubitelji nogometa v tej državi, v zadnjih letih ne deluje ravno povezano in usklajeno. Nekdo je po nepričakovanem uspehu leta 2014 in osvojitvi svetovnega prvenstva v Braziliji očitno pozabil na redni servis in zamenjavo olja, filtrov ter vseh ostalih dotrajanih delov v nekdaj neuničljivem nemškem stroju. Čudežni 'mehanik' Joachim Löw, ki je pred osmimi leti na sedež nemške nogometne zveze varno dostavil četrti naslov svetovnega prvaka, se je po porazu proti Angliji v osmini finala Eura 2020 po 15 letih na klopi poslovil in svojo vlogo prepustil svojemu nekdanjemu pomočniku Hansiju Fliku. Poškodba Tima Wernerja na katerega se je Flick v kvalifikacijah za to prvenstvo redno zanašal, je nemškega selektorja prisilila v spremembo v konici napada. Tam bo po predvidevanjih nemških medijev zaigral Chelseajev Kai Havertz, ki pa ni ravno tradicionalni napadalec, saj je večino svoje kariere igral na položaju napadalnega vezista. Na prvenstvu v Braziliji se je Löw skupaj s Flickom v 88. minuti finala proti Argentini odločil na položaj napadalca namesto Miroslava Kloseja poslati Maria Götzeja, ki je kot sicer napadalni vezist moral opraviti podobo nalogo, kot jo bo v Katarju moral Havertz. Götze je z zadetkom v podaljšku odločil zmagovalca v finalu. Flick torej upa, da bo Havertz, ki je v dresu Chelseaja leta 2021 zabil odločilni gol v finalu Lige prvakov letošnji netipični junak "Elfa".

Nemci se bodo v skupini E soočili s Kostariko, Japonsko in Španijo. Ta skupina se bo v izločilnih bojih križala s skupino F, kjer se bodo za napredovanje borili Belgija, Kanada, Hrvaška in Maroko.

Mesto glavnega organizatorja je po odličnem začetku klubske sezone zdaj rezervirano za Jamala Musialo, ki je kljub rosnim 19-letom trenutno verjetno najboljši igralec Bayerna iz Münchna, tradicionalnega proizvodnega traka nemškega nogometa. V Bundesligi je Musiala za Bavarce na 14 tekmah že devetkrat zatresel mrežo, sedemkrat pa je svojim bolj izkušenim soigralcem podal za zadetek. Leta 2014 je na položaju idejnega vodje in ustvarjalnega genija v osrčju ekipe blestel Mesut Özil, nemški navijači pa bodo od Musiale pričakovali podobno kakovostne predstave.

icon-expand Jamal Musiala bo na svetovnem prvenstvu prevzel veliko odgovornosti na svoja mlada ramena. FOTO: Sofascore.com

A sončni in vedno vroči Katar v nemških očeh živi v veliki senci Eura 2024, ki ga bodo organizirali prav oni. Mogoče je s pogledom na to tekmovanje letalsko karto za Katar dobil še en mladenič Youssoufa Moukoko, ki se pri 17 letih počasi, a vztrajno prebija v začetno enajsterico Borussie iz Dortmunda. Nemci torej stavijo na alkimista Flicka in njegovo mešanico izkušenih igralcev (Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan) in prej omenjenih mladeničev, ki bodo poskušali ponoviti brazilsko pravljico in v domači Euro vstopiti kot aktualni svetovni prvaki.

icon-link Skupine in izločilni boji SP v nogometu FOTO: Sofascore.com

Prednost: Pregovorna nemška vztrajnost, uigranost in nepopustljivost, ki jim je štirikrat do zdaj priigrala naslov svetovnega prvaka. Po letih stagnacije in skoraj trmastega vztrajanja z Löwom na čelu reprezentance je Flick, ki je leta 2020 z Bayernom osvojil vse, kar se je osvojiti, bi lahko dalo tistio, ki bi s svojim pristopom in taktičnimi zamislimi moral ponovno zagnati pokvarjen nemški stroj. Slabost: Obramba, predvsem na bočnih položajih. Thilu Kehrerju, ki igra na desni strani, je bolj domač položaj osrednjega branilca, David Raum pa na levi ni ravno prepričljiv. Joshua Kimmich, ki je svojo kariero v Bayernu začel na desni strani obrambe, bo poleg Gündogana igral v zvezni vrsti, vendar nemški strokovnjaki vse bolj glasno opozarjajo na njegovo največjo slabost, saj sicer odlični podajalec nasprotnikom redko uspe odvzeti posest žoge. Glavni zvezdnik: Bayern München. Malo za hec, malo zares. Večni nemški prvaki so znova poskrbeli za okostje nemške reprezentance. Največjega zvezdnika pa lahko sami izberete med Manuelom Neuerjem, Joshuo Kimmichom, Leonom Goretzkom, Jamalom Musialo, Leroyem Sanejem, večnim Thomasom Müllerjem in Sergem Gnabryjem. Naslov lahko osvojijo, če ... Obramba zdrži, Musiala kljub mladosti odlično formo iz Münchna prenese v Doho, Havertz pa se v konici napada čudežno spremeni v Miroslava Kloseja in na največjem reprezentančnem tekmovanju na svetu začne zabijati gole za šalo. Bodite pozorni na ... Youssoufo Moukoka, ki je pri 16 letih in 334 dneh starosti debitiral v prvem moštvu Borussie in postal najmlajši igralec v zgodovini Bundeslige. Letos je v nemškem prvenstvu na 14 tekmah dosegel šest zadetkov. V reprezentančnem dresu je debitiral tik pred prvenstvom na prijateljski tekmi proti Omanu.

icon-expand FOTO: icon-chevron-left icon-chevron-right