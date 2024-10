Flick: Zmaga v Madridu je nagrada za naše izjemne navijače

Španski mediji so si v oceni prvega el clasica v sezoni bolj ali manj enotni, da je na Santiago Bernabeuu zmagalo boljše moštvo. Drži, da so tudi nogometaši v belih dresih zapravili nekaj izjemnih priložnosti za dosego zadetka, a ko potegnemo črto, končni izid 0:4 v korist Barcelone ne laže, kateri od največjih rivalov v svetu nogometa je tokrat zasluženo osvojil vse tri točke.

"To je moj prvi el clasico v vlogi trenerja in moram priznati, da so prvi občutki neprecenljivi," je po derbiju vseh derbijev uvodoma dejal strateg blaugrane Hansi Flick. Nekdanji (uspešni) trener münchenskega Bayerna in nemške izbrane vrste je taktično nadigral starejšega stanovskega kolega na klopi Reala Carla Ancelottija, ki je predvsem v drugem polčasu lahko le nemo opazoval šov Barceloninih nogometašev sredi španske prestolnice.