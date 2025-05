Flick o Yamalu: On je genij, kako mu vse to uspeva

Prve tekme polfinala elitne Lige prvakov so za nami. V Londonu smo videli samo en gol, Parižani so si pred domačim spektaklom proti Arsenalu torej zagotovili minimalno prednost. Bolj pestro pa je bilo v Barceloni, kjer so zadetki kar deževali. Barcelona in Inter sta se razšla z rezultatom 3:3, pri vsem dogajanju pa je največ odobravanja požel mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, ki je v svojem 100. nastopu za Blaugrano dosegel enega najlepših golov nasploh.

OGLAS

Lamina Yamala mnogi primerjajo z nogometnimi velikani, kot je Lionel Messi, a mladi zvezdnik poudarja, da se noče primerjati z nikomer. FOTO: AP icon-expand

Na povratni tekmi med Interjem in Barcelono, ki bo prihodnji teden v Milanu, bo zagotovo še precej vroče. Čeprav je morda marsikdo pričakoval, da bodo Katalonci na domačem terenu podjetnejši, pa so nogometaši iz Italije pokazali, zakaj spadajo v sam vrh evropskega nogometa. Milančani so v finalu nazadnje igrali leta 2023, ko jih je po edinem zadetku Rodrija ugnal Manchester City. Še najbolj zanimivo je dejstvo, da v prvi postavi Interja skoraj ni sprememb, pri čemer so se od takrat zamenjali le trije igralci.

Lamine Yamal vs Inter FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Slog, način igre, kako smo danes odigrali to tekmo v polfinalu Lige prvakov, je bil sicer res dober. Sicer nismo dobro začeli, zato smo tako hitro prejeli dva gola. Eden izmed njih je bil po prekinitvi in tudi tretjega smo dobili na takšen način. Vemo, da je Inter ena izmed najboljših ekip v Evropi, sploh pri izvajanju takšnih golov. Tudi če pogledaš iz tega zornega kota, kako visoki so. Je povsem drugače, kot pri naši ekipi. Toda ne glede na vse, se moramo bolje braniti. Moramo biti boljši, sploh na naslednji tekmi, ki nas čaka v torek," je po koncu pojasnil trener Barcelone Hansi Flick.

Hansi Flick je močno preobrazil svojo ekipo. Barcelona je v letošnji sezoni že osvojila dve lovoriki, še vedno pa ostaja v igri tako za naslov v Ligi prvakov kot tudi za špansko prvenstvo. FOTO: X icon-expand

Nemški strateg se zaveda, da ga v Italiji bržkone čaka težka naloga, toda v svojem optimističnem slogu pove: "To je polfinale tega tekmovanja, kjer igrajo štiri najboljše ekipe v Evropi. Videli ste, kako je bilo na tekmi med Arsenalom in PSG-jem. Povsem dva različna polčasa. Kar je po mojem mnenju dobro. Mislim, da so lahko vsi zadovoljni tudi z našo tekmo. Za nas je pomembno, da še naprej igramo na enak način, z enakim slogom, z enako samozavestjo. Da verjamemo v to, kar zmoremo. Imamo še devetdeset minut in upamo, da bo to dovolj za uvrstitev v finale. To je naš cilj in za to se bomo borili."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči