Flick: Potrebujemo le še tri točke

V nedeljo smo spremljali enega izmed najbolj spektakularnih El Clásicov doslej. Videli smo kar sedem zadetkov in tako, kot smo v zadnjem času že vajeni, so se nogometaši Barcelone znova vrnili po zaostanku z 0:2, ki so si ga pridelali že na začetku tekme. Zmaga Kataloncev proti večnim tekmecem iz Madrida pomeni tudi, da so nogometaši Blaugrane praktično že potrdili naslov španskih prvakov. Prepreči jim ga lahko le izjemno nesrečen splet okoliščin.

Carlo Ancelotti in Hansi Flick po koncu El Clasica FOTO: Profimeda icon-expand

Nogometaši Barcelone so na zadnjih tekmah znova in znova uprizorili t. i. remontado, kar pomeni, da jih zaostanek dveh zadetkov že na začetku ni zmedel, temveč le še dodatno motiviral. "Lahko rečem, kot vedno, da o tem razmišljam pozitivno. Tako kot po tekmi v torek v Milanu ... mislim, da vse skupaj ni bilo lahko, a miselnost moje ekipe je neverjetna. Res je čudovito videti, da imajo moč, da se vedno znova uspejo vrniti. To je fantastično," je zadovoljno povedal trener Hansi Flick.

Katalonci so sicer izpadli v polfinalu Lige prvakov, a kljub temu je letošnja sezona zanje več kot uspešna. Osvojili bodo tri lovorike, nemški strateg Flick pa je po porazu proti Interju poudaril, da se pač ne da zmagati na vseh tekmah.

"Mislim, da potovanje, ki smo ga začeli lani, še ni končano. Zdaj vem, da se moramo še veliko izboljšati, predvsem v obrambi. Menim tudi, da je zame osebno, pa tudi za fante v strokovnem štabu in igralce, veliko bolje, če smo v obrambi bolj stabilni. Moramo se torej predvsem naučiti bolje braniti. Ampak če sem povsem iskren, igrati tekme na tri ali štiri dni res ni preprosto. Težko je trenirati – vse se vrti okoli regeneracije in seveda pogovorov o tem, kaj moramo izboljšati. A na koncu je tako, kot je – to so stvari, na katere bomo morali biti pozorni v naslednji sezoni. Zdaj pa je čas, da praznujemo to pomembno zmago," je še poudaril.

Barcelona je v letošnji sezoni povsem nadigrala nogometaše Real Madrida FOTO: Profimeda icon-expand

Čeprav bi le še čudež lahko Madridčane popeljal do naslova španskih prvakov, v taboru Kataloncev ostajajo previdni:

"To je pač nogomet – nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Smo v dobrem položaju in potrebujemo le še tri točke, kar želimo doseči čim prej. Zavedamo se, da bo vsaka tekma težka, saj si vsak nasprotnik želi zmage proti nam. Ni vedno vse zabavno. Zame je vse skupaj včasih res zelo naporno. A na koncu sem res srečen zaradi tega, kar delamo. Seveda je nogomet igra, v kateri se dogajajo tudi napake. Upam, da bomo te stvari lahko izboljšali in v prihodnosti delali manj napak. Ne glede na vse pa imamo kakovost – in če bomo igrali tako, kot smo danes (v nedeljo), mislim, da lahko brez težav dosežemo svoj cilj," je napovedal trener Barcelone.