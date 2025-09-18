Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Flick: Iz lanskih napak smo se veliko naučili

Newcastle , 18. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Nina Mihalič
Komentarji
0

Nogometna Liga prvakov je nazaj in za nami sta že dva dneva, polna vrhunskega nogometa. Toda s tem še ni konec. Tudi v četrtek bodo oči uprte v nogometne zelenice, na Kanalu A in VOYO si boste tako lahko ogledali dvoboj Newcastla in Barcelone. Sanji Modrić se bo ob 20.30 v studiu pridružil nekdanji slovenski reprezentant Ermin Rakovič. Trener Kataloncev poudarja, da se še vsi dobro spomnijo bolečega poraza proti Interju v polfinalu lanske sezone in da je tudi letos njihov glavni cilj osvojitev prestižne lovorike.

UEFA LP: Newcastle - Barcelona
UEFA LP: Newcastle - Barcelona FOTO: VOYO

Hansi Flick je v sredo podrobno analiziral prvo tekmo Lige prvakov v novi sezoni, ko Barcelono čaka gostovanje pri Newcastlu. Katalonci se v prestižno tekmovanje podajajo na krilih visoke zmage v španskem prvenstvu proti Valencii, ki so jo porazili kar s 6:0. Flick si želi, da bi njegovi nogometaši ohranili raven igre tudi proti angleškemu predstavniku. 

Poudaril je, da je zmaga v tem elitnem tekmovanju, ki se Blaugrani izmika že vse od leta 2015, eden glavnih ciljev sezone. Nemški strateg je dejal, da tokrat na zelenici ne bo mladega zvezdnika Lamina Yamala, ki se ubada s poškodbo dimelj. Mladenič naj bi tako po uvodni tekmi Lige prvakov izpustil tudi ligaška obračuna z Getafejem in Real Oviedom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zame je pomembno govoriti o igralcih, ki jih imam na voljo. Sedaj ga ni tukaj (Yamala) in zagotovo ga ne bo niti v nedeljo. Počakati moramo in videli bomo, kaj bo. Imamo močno ekipo, tudi na tem položaju. Tu je Marcus Rashford ... Upam, da bo v Angliji odigral tako, kot je odigral v nedeljo," pojasni Flick.

"Proti Valencii smo prikazali odlično predstavo, igrali smo točno tako, kot si želimo – samozavestno, z veliko želje po žogi in napadalno naravnano. Vemo pa, da nas v Ligi prvakov čakajo zelo zahtevne tekme, saj so tu zbrane same vrhunske ekipe. Newcastle bo prvi zahteven tekmec, a verjamem tudi v našo kakovost," je še poudaril.

Liga prvakov
Liga prvakov FOTO: 24ur.com

"Iz izkušenj vem, da moraš vedno dati vse od sebe. Vsaka tekma je lekcija in tudi iz lanskih napak smo se veliko naučili. Kot že rečeno, v nedeljo smo proti Valencii pokazali tisto pravo Barcelono – povezano, osredotočeno in samozavestno. Čeprav ni bilo niti Yamala, niti Alejandra Baldeja in Gavija, smo odigrali odlično. Prav takšno igro želim videti tudi proti Newcastlu," nadaljuje Flick.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po medlem začetku v španskem prvenstvu se zdi, da so v Barceloni sedaj ujeli pravi ritem, ki ga želijo ohraniti še naprej: "Nogomet se spreminja. Imeli smo dobro pripravljalno obdobje. Potem pa, v prvih tekmah nismo bili na ravni, kot jo je pokazala Valencia. Z igralci sem se veliko pogovarjal o napakah, ki smo jih naredili na prvih treh tekmah. V nedeljo smo se torej izboljšali. Vsako tekmo moraš začeti z intenzivnostjo, točno tako, kot smo pokazali tokrat."

Kako se bo za privržence kluba iz Katalonije vse skupaj nadaljevalo, preverite na Kanalu A ali VOYO. Obenem vas še vedno vabimo v našo UEFA Fantasy Football ligo in k spremljanju naše spletne strani. Spodaj si preberite več, kako lahko osvojite tudi tako želene vstopnice za ogled tekme Lige prvakov.

Preberi še Vstopnice za Ligo prvakov čakajo najboljšega v naši Fantasy ligi
nogomet liga prvakov newcastle barcelona ligaški del
Naslednji članek

Vse na enem mestu: tudi sredin večer postregel s številnimi mojstrovinami

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256