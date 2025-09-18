Flick: Iz lanskih napak smo se veliko naučili

Nogometna Liga prvakov je nazaj in za nami sta že dva dneva, polna vrhunskega nogometa. Toda s tem še ni konec. Tudi v četrtek bodo oči uprte v nogometne zelenice, na Kanalu A in VOYO si boste tako lahko ogledali dvoboj Newcastla in Barcelone. Sanji Modrić se bo ob 20.30 v studiu pridružil nekdanji slovenski reprezentant Ermin Rakovič. Trener Kataloncev poudarja, da se še vsi dobro spomnijo bolečega poraza proti Interju v polfinalu lanske sezone in da je tudi letos njihov glavni cilj osvojitev prestižne lovorike.

UEFA LP: Newcastle - Barcelona

Hansi Flick je v sredo podrobno analiziral prvo tekmo Lige prvakov v novi sezoni, ko Barcelono čaka gostovanje pri Newcastlu. Katalonci se v prestižno tekmovanje podajajo na krilih visoke zmage v španskem prvenstvu proti Valencii, ki so jo porazili kar s 6:0. Flick si želi, da bi njegovi nogometaši ohranili raven igre tudi proti angleškemu predstavniku. Poudaril je, da je zmaga v tem elitnem tekmovanju, ki se Blaugrani izmika že vse od leta 2015, eden glavnih ciljev sezone. Nemški strateg je dejal, da tokrat na zelenici ne bo mladega zvezdnika Lamina Yamala, ki se ubada s poškodbo dimelj. Mladenič naj bi tako po uvodni tekmi Lige prvakov izpustil tudi ligaška obračuna z Getafejem in Real Oviedom.

"Zame je pomembno govoriti o igralcih, ki jih imam na voljo. Sedaj ga ni tukaj (Yamala) in zagotovo ga ne bo niti v nedeljo. Počakati moramo in videli bomo, kaj bo. Imamo močno ekipo, tudi na tem položaju. Tu je Marcus Rashford ... Upam, da bo v Angliji odigral tako, kot je odigral v nedeljo," pojasni Flick. "Proti Valencii smo prikazali odlično predstavo, igrali smo točno tako, kot si želimo – samozavestno, z veliko želje po žogi in napadalno naravnano. Vemo pa, da nas v Ligi prvakov čakajo zelo zahtevne tekme, saj so tu zbrane same vrhunske ekipe. Newcastle bo prvi zahteven tekmec, a verjamem tudi v našo kakovost," je še poudaril.

Liga prvakov

"Iz izkušenj vem, da moraš vedno dati vse od sebe. Vsaka tekma je lekcija in tudi iz lanskih napak smo se veliko naučili. Kot že rečeno, v nedeljo smo proti Valencii pokazali tisto pravo Barcelono – povezano, osredotočeno in samozavestno. Čeprav ni bilo niti Yamala, niti Alejandra Baldeja in Gavija, smo odigrali odlično. Prav takšno igro želim videti tudi proti Newcastlu," nadaljuje Flick.

