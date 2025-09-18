Flick: Iz lanskih napak smo se veliko naučili

Hansi Flick je v sredo podrobno analiziral prvo tekmo Lige prvakov v novi sezoni, ko Barcelono čaka gostovanje pri Newcastlu. Katalonci se v prestižno tekmovanje podajajo na krilih visoke zmage v španskem prvenstvu proti Valencii, ki so jo porazili kar s 6:0. Flick si želi, da bi njegovi nogometaši ohranili raven igre tudi proti angleškemu predstavniku.
Poudaril je, da je zmaga v tem elitnem tekmovanju, ki se Blaugrani izmika že vse od leta 2015, eden glavnih ciljev sezone. Nemški strateg je dejal, da tokrat na zelenici ne bo mladega zvezdnika Lamina Yamala, ki se ubada s poškodbo dimelj. Mladenič naj bi tako po uvodni tekmi Lige prvakov izpustil tudi ligaška obračuna z Getafejem in Real Oviedom.
"Zame je pomembno govoriti o igralcih, ki jih imam na voljo. Sedaj ga ni tukaj (Yamala) in zagotovo ga ne bo niti v nedeljo. Počakati moramo in videli bomo, kaj bo. Imamo močno ekipo, tudi na tem položaju. Tu je Marcus Rashford ... Upam, da bo v Angliji odigral tako, kot je odigral v nedeljo," pojasni Flick.
"Proti Valencii smo prikazali odlično predstavo, igrali smo točno tako, kot si želimo – samozavestno, z veliko želje po žogi in napadalno naravnano. Vemo pa, da nas v Ligi prvakov čakajo zelo zahtevne tekme, saj so tu zbrane same vrhunske ekipe. Newcastle bo prvi zahteven tekmec, a verjamem tudi v našo kakovost," je še poudaril.
"Iz izkušenj vem, da moraš vedno dati vse od sebe. Vsaka tekma je lekcija in tudi iz lanskih napak smo se veliko naučili. Kot že rečeno, v nedeljo smo proti Valencii pokazali tisto pravo Barcelono – povezano, osredotočeno in samozavestno. Čeprav ni bilo niti Yamala, niti Alejandra Baldeja in Gavija, smo odigrali odlično. Prav takšno igro želim videti tudi proti Newcastlu," nadaljuje Flick.
Po medlem začetku v španskem prvenstvu se zdi, da so v Barceloni sedaj ujeli pravi ritem, ki ga želijo ohraniti še naprej: "Nogomet se spreminja. Imeli smo dobro pripravljalno obdobje. Potem pa, v prvih tekmah nismo bili na ravni, kot jo je pokazala Valencia. Z igralci sem se veliko pogovarjal o napakah, ki smo jih naredili na prvih treh tekmah. V nedeljo smo se torej izboljšali. Vsako tekmo moraš začeti z intenzivnostjo, točno tako, kot smo pokazali tokrat."
Kako se bo za privržence kluba iz Katalonije vse skupaj nadaljevalo, preverite na Kanalu A ali VOYO. Obenem vas še vedno vabimo v našo UEFA Fantasy Football ligo in k spremljanju naše spletne strani. Spodaj si preberite več, kako lahko osvojite tudi tako želene vstopnice za ogled tekme Lige prvakov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.