Pritožba ni uspela, Flicka vendarle ne bo na El Clasicu

Barcelona je v soboto odigrala katalonski derbi proti Gironi, ki ga je dobila z veliko težav. Kataloncem je zmago v 93. minuti prinesel Ronald Araujo s svojim drugim zadetkom v letošnji sezoni. Predstava Blaugrane je bila daleč od idealne, kar je izredno jezilo Hansija Flicka. Nezadovoljen je bil tudi zaradi sodniškega kriterija, Barci je glavni sodnik Jesus Gil Manzano razveljavil zadetek Paua Cubarsija v začetku drugega polčasa.

Ob koncu tekme Nemec svojega nezadovoljstva ni več skrival. Najprej je sarkastično pozdravil štiri minute sodniškega dodatka, za kar ga je Manzano nagradil z rumenim kartonom. Nekaj trenutkov kasneje ga je španski delilec pravice zaradi nadaljnjega protestiranja kaznoval s še enim kartonom in Flick je moral zapustiti igrišče.