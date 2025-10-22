Svetli način
Nogomet

Pritožba ni uspela, Flicka vendarle ne bo na El Clasicu

22. 10. 2025 20.51

Luka Marinšek
2

Hansi Flick je bil izključen na sobotni tekmi proti Gironi. Barcelona se je na odločitev pritožila, a je bila pri tem neuspešna, tako da bodo morali Katalonci v nedeljo na El Clasicu igrati brez glavnega trenerja.

Jose Gil Manzano
Jose Gil Manzano FOTO: AP

Barcelona je v soboto odigrala katalonski derbi proti Gironi, ki ga je dobila z veliko težav. Kataloncem je zmago v 93. minuti prinesel Ronald Araujo s svojim drugim zadetkom v letošnji sezoni. Predstava Blaugrane je bila daleč od idealne, kar je izredno jezilo Hansija Flicka. Nezadovoljen je bil tudi zaradi sodniškega kriterija, Barci je glavni sodnik Jesus Gil Manzano razveljavil zadetek Paua Cubarsija v začetku drugega polčasa.

Ob koncu tekme Nemec svojega nezadovoljstva ni več skrival. Najprej je sarkastično pozdravil štiri minute sodniškega dodatka, za kar ga je Manzano nagradil z rumenim kartonom. Nekaj trenutkov kasneje ga je španski delilec pravice zaradi nadaljnjega protestiranja kaznoval s še enim kartonom in Flick je moral zapustiti igrišče.

Hansi Flick in Lamine Yamal
Hansi Flick in Lamine Yamal FOTO: X

Nemčeva izključitev je bila še bolj kritična v luči prihajajočega El Clasica. V nedeljo Katalonce čaka najbolj pričakovana tekma v nogometnem svetu. Ob 16.15 bodo gostovali na Santiagu Bernabeuu, kjer se lahko z zmago zavihtijo na vrh La Lige. Barcelona se je na odločitev španske zveze pričakovano pritožila. Predsednik Blaugrane, Joan Laporta je izkazal podporo glavnemu strategu: "Pritožili smo se na oba dodeljena kartona. Sodnik je jasno prekoračil mejo. Vemo, da je preklic prepovedi malo verjeten, ampak Hansi ve, da stojimo za njim."

Joan Laporta
Joan Laporta FOTO: AP

 

Španska zveza se za Laportine besede ni kaj prida zmenila."Pritožba na odločitev sodnika je zavrnjena, tako da bo moral Flick odsedeti svojo kazen," je izjavila komisija, ki je obravnavala zadevo. Barcelone pa to ni zadovoljilo. V sredo se bodo pritožili tudi na odločitev dodeljene komisije. Če bo tudi ta pritožba neuspešna, bo Katalonce v nedeljo najverjetneje vodil Flickov pomočnik Marcus Sorg.

