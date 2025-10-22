Pritožba ni uspela, Flicka vendarle ne bo na El Clasicu

Barcelona je v soboto odigrala katalonski derbi proti Gironi, ki ga je dobila z veliko težav. Kataloncem je zmago v 93. minuti prinesel Ronald Araujo s svojim drugim zadetkom v letošnji sezoni. Predstava Blaugrane je bila daleč od idealne, kar je izredno jezilo Hansija Flicka. Nezadovoljen je bil tudi zaradi sodniškega kriterija, Barci je glavni sodnik Jesus Gil Manzano razveljavil zadetek Paua Cubarsija v začetku drugega polčasa.
Ob koncu tekme Nemec svojega nezadovoljstva ni več skrival. Najprej je sarkastično pozdravil štiri minute sodniškega dodatka, za kar ga je Manzano nagradil z rumenim kartonom. Nekaj trenutkov kasneje ga je španski delilec pravice zaradi nadaljnjega protestiranja kaznoval s še enim kartonom in Flick je moral zapustiti igrišče.
Nemčeva izključitev je bila še bolj kritična v luči prihajajočega El Clasica. V nedeljo Katalonce čaka najbolj pričakovana tekma v nogometnem svetu. Ob 16.15 bodo gostovali na Santiagu Bernabeuu, kjer se lahko z zmago zavihtijo na vrh La Lige. Barcelona se je na odločitev španske zveze pričakovano pritožila. Predsednik Blaugrane, Joan Laporta je izkazal podporo glavnemu strategu: "Pritožili smo se na oba dodeljena kartona. Sodnik je jasno prekoračil mejo. Vemo, da je preklic prepovedi malo verjeten, ampak Hansi ve, da stojimo za njim."
Španska zveza se za Laportine besede ni kaj prida zmenila."Pritožba na odločitev sodnika je zavrnjena, tako da bo moral Flick odsedeti svojo kazen," je izjavila komisija, ki je obravnavala zadevo. Barcelone pa to ni zadovoljilo. V sredo se bodo pritožili tudi na odločitev dodeljene komisije. Če bo tudi ta pritožba neuspešna, bo Katalonce v nedeljo najverjetneje vodil Flickov pomočnik Marcus Sorg.
