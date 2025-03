Nogometna magija: Flickova ekipa kaže obraz, ki ga nismo videli že skoraj desetletje

V Španiji je ta teden rezerviran za polfinale španskega kraljevega pokala. V torek se bo na povratnem obračunu Real Madrid pomeril z Real Sociedadom, kraljevi klub pa ima gol prednosti s prve tekme. V sredo nas čaka derbi med Atletico Madridom in Barcelono. Prva tekma je z epskimi preobrati poskrbela za še eno v zgodovini nogometnih poslastic, na koncu pa sta se ekipi razšli z neodločenim izzidom 4:4. Atleti bodo na svojem terenu iskali maščevanje iz prve tekme, ko so vodili že z 2:0, Barca pa je znova in znova našla odgovor na njihovo vodstvo. Kako tudi ne, saj ekipa Hansija Flicka deluje kot prerojena.

Hansi Flick je ekipo Barcelono prerodil, ta pa je začela spominjati na tiste dobre stare čase ... FOTO: X icon-expand

Vodilna ekipa španskega prvenstva Barcelona ima trenutno tri točke prednosti pred drugouvrščenim Real Madridom. Razlika na vrhu ni velika, toda marsikdo se sprašuje, ali je mogoče Katalonce zaustaviti na tej poti, ko se zdi, da drvijo proti naslovu španskih prvakov. Do konca je sicer še devet tekem oziroma skupno 27 točk. Na zadnjih devetih tekmah španskega prvenstva je Barcelona zbrala 27 točk, Real Madrid pa na drugi strani le 17. S tem so Katalonci zmanjšali zaostanek, ki so ga imeli ob koncu januarja (7 točk). Toda ne samo točke, Katalonci so tudi veliko bolj napadalno usmerjeni. Na zadnjih devetih tekmah La Lige so dosegli 30 golov (proti devetim nasprotnikom jih prejeli samo pet), Real pa le 15.

Četa Hansija Flicka je v letu 2025 sploh še neporažena (pa bomo kaj kmalu zakorakali že v mesec april), natančneje je neporažena že 20 tekem zapovrstjo, v La Ligi pa je zabeležila spektakularen niz devetih zaporednih zmag. Hkrati pa še nobenemu moštvu v zgodovini ni uspelo doseči 139 golov na 45 tekmah na vseh tekmovanjih. No, Barci je. Ekipa kaže obraz, ki so ga njihovi navijači že skoraj pozabili. Maja bo sicer že dolgih deset let, odkar je Blaugrana nazadnje slavila v elitnem tekmovanju Lige prvakov. V Berlinu je bila leta 2015 z 3:1 boljša od Juventusa, v ekipi pa je blestel trio MSN (Lionel Messi, Suarez in Neymar). In ravno ta legendarna trojica je pod Flickom dobila prispodobo. Raphinha (27 golov), Robert Lewandowski (38 golov) in mladi Lamine Yamal (13 golov) so nogometaši, ki so v letošnji sezoni dosegli skupaj kar 78 golov v vseh tekmovanjih.

Sicer je Barca še vedno v igri za tako imenovani četverček. Španski superpokal so z zmago nad Realom s 5:2 že osvojili. V četrtfinalu Lige prvakov jih čaka Borussia, ki je v zadnjem obdobju bolj kot ne v krizi. Prve tekme bodo na sporedu že prihodnji teden. Še pred tem in – kot že rečeno – v sredo jih torej čaka povratni obračun v polfinalu španskega pokala proti Atletico Madridu. Na prvi so prejeli in dosegli štiri zadetke, kar pomeni, da bo v Madridu še kako vroče. Toda glede na trenutno stanje v moštvu je Flick zagotovo precej optimističen. Spregovoril je po zadnji prvenstveni tekmi proti Gironi. "Tisto, kar mi je zelo všeč pri moji ekipi, je to, da želijo vedno dosegati gole. Vedno je tako. Kot ste lahko videli v protinapadu, ki smo ga imeli, niso bili le napadalci, vezisti, šprintal je tudi Frankie De Jong. Mislim, da skoraj 90 metrov ali nekaj takega. To je ta miselnost, to je ta odnos ekipe. In to je zelo dobro. Vsem je všeč. Vsi radi vidijo veliko število zadetkov, številke, ki so večje, kot je običajno. Seveda so potem vsi zadovoljni, klub, navijači, čisto vsi."