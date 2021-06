Florentino Perez: Ramos mi je bil kot sin. Želeli smo si, da bi ostal

Številni navijači galaktikov so vodilnim možem kluba na čelu s Florentinom Perezom zamerili, ker jim ni uspelo prepričati Sergia Ramosa, da bi podaljšal pogodbo. Predsednik Madridčanov pa meni, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi dolgoletnega kapetana prepričal v podaljšanje. "Ramos mi je bil kot sin. Pripeljal sem ga sem leta 2005 in še nikoli doslej nisem imel tiskovne konference skupaj z nogometašem," je povedal Perez.

"Tako zelo ga občudujem. Skozi vsa ta leta je postal legenda kluba, zato smo si želeli, da bi ostal tukaj. Ponudili smo mu novo pogodbo, imel je rok, do kdaj nam mora sporočiti svojo odločitev, a tega ni storil. Tu je njegov dom in slej kot prej se bo vrnil v kakšni drugi vlogi, v to sem prepričan," je o legendarnem centralnem branilcu še povedal Perez.

'Zidane sanja o francoskem selektorskem stolčku'

Poleg Ramosa je po koncu minule sezone klub zapustil tudi nadvse uspešni trener Zinedine Zidane, ki je s klubom osvojil kar tri lovorike Lige prvakov. "Poznam ga, za njim je zahtevno leto, a boril sem se, da bi ostal z nami. Nisem še prebral njegovega poslovilnega pisma, a prepričan sem, da ga ni sam napisal."

Perez je nadaljeval, da Zizouju v nadaljevanju kariere želi vse najboljše in da je – tako kot Ramos – prava legenda kluba. "Sanja o tem, da bi postal francoski selektor. Prepričan sem, da mu bo uspelo," je še razkril Perez.