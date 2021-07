Florentino Perez: Raul in Casillas sta največja prevaranta kluba

Posnetek zasebnega pogovora iz leta 2006 je razkril, da je takrat predsednik kluba Real Madrid imel za povedati kar nekaj krepkih o legendah Belega baleta, in sicer Ikerju Casillasu in Raulu Gonzalezu . Predsednik naj ne bi bil navdušen nad omenjenima igralcema ter se tako tudi ni oziroma ni želel vzdržati kritik na njun račun. Po njegovem mnenju naj dvojica ne bi bila vredna statusa, ki sta ga imela kot legendarna igralca Reala. "Casillas ni na visoki ravni kot vratar Reala, kaj naj rečem? Ni in nikoli ni bil," je dejal Perez v posnetku, ki ga je objavil španski časnik El Confidencial . Komentiral je tudi, da ni imel dovolj sposobnosti, da bi lahko branil vrata Santiaga Bernabeua. Madridski predsednik naj bi o njem celo dejal, da ima težave z vidom ter da je "prekratek". "Bil je naša velika napaka. Problem je, ker ga navijači obožujejo, imajo radi, govorijo z njim in se mu tako postavljajo v bran," je nadaljeval v svojem slogu.

"Je eden največjih prevarantov, takoj za njim pa je Raul, torej dva največja prevaranta sta Raul in Casillas." Še posebej kritičen je bil do nekdanjega napadalca, drugega najboljšega strelca v zgodovini kluba ter igralca, ki je največkrat oblekel dres Belega baleta, natančneje kar 741-krat med leti 1994 in 2010. Očita mu, da je "uničil" Madrid. V omenjenem posnetku sta bila tako izpostavljena predvsem onadva, vendar naj bi imel Perez zelo slabo mnenje tudi o ostalih članih kuba. "Igralci so zelo sebični, nanje ne morate računati in če, potem je to velika napaka, razočarajo vas, vse skupaj je smešno." Vse omenjene obtožbe so bile izrečene leta 2006, ko je takrat Florentino Perez odstopil kot predsednik kluba, Raul pa naj bi bil po njegovem mnenju eden izmed glavnih krivcev za to odločitev. Besede, ki so bile objavljene 15 let po tem, ko so bile izrečene, lahko še vedno bolijo. Čeprav je povsem jasno, da je bil Perezov odnos z igralci, ko je prvič odstopil z mesta predsednika, skrhan, pa bodo najverjetneje tokratna razkritja "dramo" v Madridu le še poglobila.