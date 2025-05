Florucz v slovenski ligi najboljši nogometaš sezone

V izboru za glavno nagrado je Florucz prejel največ glasov v treh od štirih glasovalnih kategorijah, prejel je 60 glasov nogometašev, osem glasov novinarskih redakcij in 353 glasov javnosti. Trenerji so 51 glasov namenili Sešlarju, 45 zmagovalcu izbora Floruczu in pet Soudaniju.

Pri izračunu rezultatov za najboljšega nogometaša sezone 2024/25 je znašal glas nogometašev 50 odstotkov, glas trenerjev pet odstotkov, glas novinarskih redakcij 25 odstotkov in glas javnosti 20 odstotkov.

Olimpija je pobrala obe glavni nagradi v letošnjem tradicionalnem izboru SPINS-a. Že v sredo je priznanje za najboljšega trenerja prejel trener zeleno-belih Španec Victor Sanchez, ki je Olimpijo popeljal do naslova prvaka.

Florucz, Sešlar in Soudani so bili že pred tem izbrani tudi v najboljšo enajsterico sezone, v kateri so štirje igralci Olimpije. Najboljši napadalci so ob Floruczu (Olimpija) tudi Benjamin Tetteh in Soudani (oba Maribor), zvezni igralci Augustin Doffo (Olimpija), Sešlar in Tamar Svetlin (oba Celje), obrambni igralci Marcel Ratnik (Olimpija), Žan Karničnik (Celje), Ahmed Franck Sidibe (Koper) in Omar Rekik (Maribor) ter vratar prvakov Matevž Vidovšek (Olimpija).