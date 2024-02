Zeljković verjame, da bodo po šoku in nesrečni poškodbi Marina še močnejši

Raul Florucz je že v 13. minuti poskrbel za edini gol na tekmi med Olimpijo in Domžalami.

V ponedeljek pa je bilo njegove sezone predčasno konec, ko si je 30 sekund pred koncem treninga strgal križne vezi. "Vsi smo bili v šoku. To je bil zelo težek trenutek za nas vse, ampak moramo živeti naprej in mu stati ob strani. Verjamem, da nas bo ta situacija naredila še močnejše," je kljub veliko smoli optimističen Zeljković.

Njegovi varovanci so na vnovič skromno stožensko zelenico prišli z majicami z napisom "Antonio, drži se". Antonio Marin je januarja v klub prišel kot zelo odmevna okrepitev, po skromnem pripravljalnem obdobju pa se je zdelo, da je le ujel pravo formo, ko je prejšnji konec tedna proti Radomljam zadel dvakrat.

"Dobro je, da smo zmagali. Težko igrišče, nasprotnik pa organiziran. Ni nam bilo lahko. V napadu moramo biti boljši. Imeli smo kar nekaj situacij, ki bi jih morali izkoristiti. Veseli me, da se ne spomnim niti ene situacije, ko so oni ogrozili naša vrata. Imeli smo kontrolo, zaradi tega sem zadovoljen," je misli po minimalni zmagi strnil Zoran Zeljković , preden se je posvetil manj prijetnim temam.

Nogometaši Olimpije so se pred tekmo spomnili na nesrečnega soigralca.

"Veseli me, da smo številne zamenjali, ampak smo še vedno igrali na način, kot si želimo. To pomeni, da imamo širino. Z optimizmom gledamo naprej."

Nekdanji strateg Kopra je bil še najbolj zadovoljen z igro v obrambi, saj so bile blede Domžale povsem nenevarne. Izjema je priložnost iz 31. minuti, ko je mladi Edvin Krupić z glavo meril preko vrat. Izpostavil pa je tudi širino svojega kadra, saj je v primerjavi s tekmo proti Radomljam zamenjal kar nekaj nogometašev, tudi strelca edinega gola Raula Florucza .

Proti Domžalam je prvič v prvo postavo uvrstil še enega zimskega prišleka Ivana Durdova , ki je proti svojemu nekdanjemu klubu pokazal obilo dobrega, pripravil nekaj situacij soigralcem, v začetku drugega dela pa tudi sam zapravil lepo priložnost. "Solidno," je predstavo 23-letnega napadalca ocenil Zeljković in pojasnil: "Pozna se mu, da soigralcev še ne pozna. Vidi pa se njegova kvaliteta, na vsakem treningu dokazuje, da je to, kar smo pričakovali."

Spregovoril je tudi o novem partnerju v konici napada Ivanu Durdovu: "Ne poznava se še dobro, ker je prišel malo nazaj. Mislim, da nam bo v veliko pomoč. Ne bi rekel, da nam je v prvem delu sezone manjkal napadalec, ampak vsak nogometaš ima svoje kvalitete. Zagotovo bo on s svojimi v veliko pomoč ekipi."

"Dobili smo to, kar smo iskali – tri točke. Dobro smo bili pripravljeni na nasprotnika. Zgoden zadetek nam je olajšal delo. Iskali smo drugi zadetek, kar nam ni uspelo, a mislim, da smo korektno pripeljali tekmo do konca," je svoje dodal strelec edinega zadetka.

"Glede na njegove sposobnosti nam res daje premalo, zato mu tudi 'težim'. Ve, da mora igrati bolje. Mislim, da je odličen igralec, a je do sedaj z razlogom naredil premalo. Tega se zaveda, trdo delo in verjamem, da bo iz kroga v krog boljši," je o krilnem nogometašu še povedal Zeljković.

Za najboljšega posameznika tekme lahko označimo strelca edinega gola, ki je poleg mojstrovine v 13. minuti pripravil še sijajno priložnost Ivanu Posavcu nekaj minut prej, v sodniškem dodatku drugega polčasa pa je bil zelo blizu svojemu drugemu zadetku. Za 22-letnega Avstrijca je bil to četrti gol v tej sezoni.

Olimpija do minimalne, a zanesljive zmage proti Domžalam

Kosić si želi najti izgubljeno energijo

Če je bil Zeljković zadovoljen po drugi zaporedni zmagi, pa za Dušana Kosića na klopi Domžal velja ravno nasprotno. V tretji tekmi spomladanskega dela je doživel še tretji zaporedni poraz in znova je bilo kristalno jasno, da nogometaši rumene družine ob poškodovanem Danijelu Šturmu v tem trenutku ne premorejo dovolj napadalnega arzenala, da bi ogrozili favoriziranega tekmeca.

"Težko si zadovoljen s porazom. Pokazali smo odnos, se dobro borili in imeli nekaj situacij, iz katerih bi se lahko vrnili v igro. Predvsem me moti prepoceni prejet zadetek, kar se nam ponavlja že vse tri tekme. Dalo bi se ga preprečiti in biti bolj odločen," je bil po tekmi realen trener, ki je s Celjem pred štirimi leti slavil naslov prvaka.

Na vprašanje, kaj Domžalam v tem trenutku najbolj manjka, je odvrnil: "Vedno, ko je podoba takšna, ti nekaj manjka. Predvsem delamo na tem, da bi vrnili energijo, ki smo jo že imeli. Manjka štiri, pet igralcev, ki so dajali ton igri v preteklosti. Ko se bodo vrnili, bomo lahko pogumnejši, kot smo bili tudi danes. A tudi tokrat smo želeli stopiti visoko in Olimpiji delati težave. To nam je parkrat sicer zelo dobro uspelo, a potem situacij nismo izkoristili."