Florucz: Mediji ste ustvarili sliko, da je Rijeka 'waw', mi gledamo nase

Odštevamo ure do spektakla v Stožicah, kjer se bosta Olimpija in Rijeka pomerili za mesto v skupinskem delu Konferenčne lige. Po izenačenju na Rujevici (1:1) pred tednom dni so zmaji celo v vlogi malenkostnih favoritov. Raul Florucz pred tekmo, ki jo boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO, pravi, da o nasprotniku niti ne razmišljajo.

"Zmaga. To je edino, o čemer razmišljamo. Da dobimo tekmo in se uvrstimo v Konferenčno ligo. Taktično in fizično smo pripravljeni," je sredino druženje z mediji odločno začel Raul Florucz, eden najboljših posameznikov Olimpije v tej sezoni. Ko je predsednik kluba Adam Delius na začetku sezone na ves glas razglašal, da je cilj zmajev druga zaporedna uvrstitev v Konferenčno ligo, ga marsikdo ni jemal resno. Olimpija je lansko sezono končala na skromnem tretjem mestu, za nameček je ostala brez kapetana Timija Maxa Elšnika, zvenečih okrepitev pa v Stožicah prav tako ni bilo.

Malo kdo je verjel, da bo Olimpiji na poti v skupinski del uspelo preskočiti kar tri tekmece. Najprej je padla ukrajinska Polisja, nato moldavski Šerif. Olimpija je na poti do play-offa dobila vse štiri obračune. Še več, v tej sezoni na 11 tekmah sploh ne pozna poraza. Stavnice so napovedovale, da bo prvi poraz prišel pred tednom dni na Rujevici, kjer so domači od prve minute pritisnili in po pol ure igre zasluženo tudi povedli. A varovanci Victorja Sancheza so ostali zbrani, se čvrsto branili in potrpežljivo napadali. Nagrada je prišla v 76. minuti, ko je za ugodno izhodišče, ki Olimpijo postavlja celo v vlogo favorita, z bele točke poskrbel Pedro Lucas.

Raul Florucz je v tej sezoni na sedmih tekmah prispeval po dva zadetka in asistenci. Ukvarjal se je tudi s poškodbo, a bo proti Rijeki najverjetneje začel od prve minute. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Polne Stožice pomenijo poseben izziv "V medijih se je govorilo, da je Rijeka "waw". Mi gledamo nase, ne glede na to, proti komu igramo. Vsako tekmo si želimo zmagati in vse bomo storili, da nam to uspe," o ocenah stavnic in strokovnjakov ne želi razmišljati Florucz, ki se veseli dejstva, da bo prvič v karieri izkusil polne Stožice. Največji nogometni objekt v državi je bil za tekmo Olimpije nazadnje razprodan davnega maja 2016, ko je v Ljubljani gostoval Maribor. "Normalno, da bo tekma tudi zaradi tega še bolj posebna. Verjamem, da bomo imeli zaradi polnih Stožic še več energije," je dodal Florucz, ki pod vodstvom novega trenerja Sancheza igra kot prerojen. Kako je Špancu v le nekaj tednih na klopi zmajev uspelo popolnoma obrniti klimo v klubu, ki pred sezono ni veljal za favorita za domači naslov, kaj šele za uvrstitev v skupinski del evropskega tekmovanja? "Vnesel je zmagovito mentaliteto. Vcepil nam je v glavo, da moramo vsako tekmo dobiti, da na vsakem treningu damo vse od sebe," je pojasnil 23-letni krilni nogometaš.

Čeprav se kader v primerjavi s prejšnjo sezono ni veliko spreminjal, Olimpija pod vodstvom Victorja Sancheza deluje kot prerojena. FOTO: Luka Kotnik icon-expand