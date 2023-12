Fluminense prvi finalist klubskega svetovnega prvenstva

Nogometaši Fluminenseja so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Džedi. Brazilci so v polfinalu premagali egiptovski Al Ahly z 2:0 (0:0). Brazilci se bodo v finalu, ki bo petek, merili z boljšim iz torkovega polfinala med Manchester Cityjem in Urawo Red Diamonds.

Južnoameriški prvak Fluminense je v prvem polfinalu proti afriškemu prvaku v prvem polčasu dvakrat zadel vratnico, v deveti in 24. minuti je tako brez zadetka ostal Jhon Arias. Al Ahly je imel žogo manj v posesti, a dotlej celo več streljal, je pa v 68. minuti izkušeni Marcelo Fluminenseju priigral enajstmetrovko, ki jo je zatem v 71. minuti unovčil Arias. John Kennedy je v 90. minuti potrdil zmago Brazilcev, ki so se sicer morali zanjo kar namučiti, saj so tudi afriški predstavniki imeli svoje, nekatere zelo lepe, priložnosti. icon-expand John Kennedy je v 90. minuti potrdil Fluminesejevo uvrstitev v finale klubskega SP FOTO: AP V prejšnjem krogu so nogometaši japonske Urawe Red Diamonds premagali mehiški Leon z 1:0, Al Ahly pa je ugnal domači Al-Ittihad s 3:1. Na uvodni tekmi je predstavnik gostiteljice Al-Ittihad oceanijskega prvaka Auckland City pričakovano ugnal precej zanesljivo s 3:0. Za konec turnirja bosta 22. decembra še tekmi za tretje mesto in finale. Zmagovalec bo dobil 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona, tretjeuvrščeni 2,3 milijona, četrtouvrščeni 1,85 milijona, petouvrščena po približno 930.000, sedmouvrščeni pa 465.000 evrov. To bo zadnji turnir s sedmimi ekipami, leta 2025 bodo začeli razširjeno obliko tekmovanja z 32 ekipami. Nato bodo turnirje izvajali na štiri leta, vsakoletno pa bodo izvedli tako imenovani medcelinski pokal, v katerem se bo evropski klubski prvak meril z izzivalcem, najboljšim iz preostalih konfederacij.