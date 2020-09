Foden in Greenwood odstranjena iz reprezentance, okužbi pri Man. Cityju

"V današnjih jutranjih urah so me obvestili, da sta Foden in Greenwood kršila protikoronska pravila v našem varnostnem mehurčku. Zaradi tega sta bila tudi nemudoma odstranjena iz reprezentance," je med drugim dejal angleški selektor Gareth Southgate.

Angleži so na sobotni tekmi po golu Raheema Sterlingav izdihljajih tekme strli odpor tekmecev iz dežele gejzirjev in slavili z 1:0. Dvajsetletni Phil Foden, sicer član Manchester Cityja, je na tej tekmi igral do 68. minute, ko ga je zamenjal Danny Ings,medtem ko je 18-letni Mason Greenwoodiz vrst mestnega tekmeca Manchester Uniteda v igro vstopil v 78. minuti namesto Harryja Kana.

Anglija bo naslednjo tekmo v elitni ligi A v Ligi narodov igrala v torek, ko se bo v gosteh pomerila z Dansko.

Laporte in Mahrez pozitivna na novi koronavirus

Vodstvo Manchester Cityja je sicer v ponedeljek potrdilo, da sta Aymeric Laportein Riyad Mahrezpozitivna na novi koronavirus, so. Oba sta morala v samoizolacijo v skladu z vladnimi in ligaškimi protokoli Premier League in za zdaj nimata nikakršnih simptomov covida-19.

"Nihče od njiju nima simptomov virusa. Vsi jima želimo čimprejšnje okrevanje in komaj čakamo na njuno vrnitev k treningom in pripravam na novo sezono," so še zapisali pri klubu.

Nova sezona Premier League se bo začela v soboto, Manchester City pa bo novo sezono začel 21. septembra. Tako City kot mestni tekmec Manchester United imata na voljo več časa za priprave, potem ko sta imela zaradi evropskih tekmovanj zelo dolgo sezono 2019/20.