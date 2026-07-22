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Nogomet

Foden vsaj še štiri leta član Manchester Cityja

Manchaster, 22. 07. 2026 16.19 pred 18 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Phil Foden

Manchester, 22. julija – Angleški napadalec Phil Foden ostaja pri Manchester Cityju. Klub je z nogometašem podpisal novo štiriletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Foden se je v zadnjem obdobju soočal s številnimi poškodbami, zaradi česar tudi ni bil član angleške reprezentance na nedavnem svetovnem prvenstvu.

Philu Fodnu pogodba prinaša prepotrebno stabilnost po turbulentnem obdobju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Zavezati svojo prihodnost Cityju mi pomeni vse. Igranje za ta klub je vse, kar sem si kdaj želel," je dejal 26-letnik. Foden je s Cityjem osvojil šest naslovov prvaka angleške lige, ligo prvakov, dva pokala FA in pet ligaških pokalov.

Phil Foden
Phil Foden
FOTO: AP

Je največkrat odlikovani igralec v zgodovini Cityja, poleg Bernarda Silve in Johna Stonesa, ki sta klub zapustila po koncu sezone. Za City je v 369 nastopih dosegel 110 golov, a od zadnjih 26 tekem jih je začel le sedem. City bo novo sezono začel z novim trenerjem Enzom Maresco, potem ko je klub po uspešnem desetletju zapustil Pep Guardiola.

Pep Guardiola in Enzo Maresca
Pep Guardiola in Enzo Maresca
FOTO: Profimedia

Foden se sodelovanja z Maresco, ki je bil del Guardiolovega trenerskega štaba med sezono 2022/23, veseli. "Njegova pozornost do podrobnosti, ki naredijo veliko razliko, in tudi trenutni treningi z njim kažejo, kako dober trener je," so Fodna povzeli pri AFP.

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