Foden vsaj še štiri leta član Manchester Cityja

Philu Fodnu pogodba prinaša prepotrebno stabilnost po turbulentnem obdobju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Zavezati svojo prihodnost Cityju mi pomeni vse. Igranje za ta klub je vse, kar sem si kdaj želel," je dejal 26-letnik. Foden je s Cityjem osvojil šest naslovov prvaka angleške lige, ligo prvakov, dva pokala FA in pet ligaških pokalov.

Phil Foden FOTO: AP

Je največkrat odlikovani igralec v zgodovini Cityja, poleg Bernarda Silve in Johna Stonesa, ki sta klub zapustila po koncu sezone. Za City je v 369 nastopih dosegel 110 golov, a od zadnjih 26 tekem jih je začel le sedem. City bo novo sezono začel z novim trenerjem Enzom Maresco, potem ko je klub po uspešnem desetletju zapustil Pep Guardiola.

Pep Guardiola in Enzo Maresca FOTO: Profimedia