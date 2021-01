Font predstavil ekipo: Xavi in Cruyff za boj z Laporto

Victor Font je na predstavitveni novinarski konferenci v sredo potrdil, da bo mesto generalnega menedžerja Barcelone v primeru njegove izvolitve prevzel dolgoletni vezist kluba Xavi Hernandez, ki kot trener trenutno zelo uspešno vodi katarski Al-Sadd. Že dlje časa se sicer pojavljajo špekulacije, da bo Xavi sedel na klop članskega moštva, to možnost pa je nazadnje zavrnil januarja letos, ko so Katalonci predčasno končali sodelovanje z Ernestom Valverdejem.

"Po toliko besedah o projektu je danes čas za to, da predstavimo imena. To je pomembno razložiti kar se da pedagoško,"je po poročanju spletne strani barcelonskega športnega dnevnika Mundo Deportivo dejal Font. "Želimo pojasniti predvsem to, kako bi morala delovati športna struktura, ki bo nudila stabilnost in maksimalno povečala možnosti za uspeh."

Mesto športnega direktorja naj bi pod taktirko Fonta prevzel Jordi Cruyff, nekdanji nogometaš Barcelone in sin legendarnega Johana Cruyffa, ki je bil dolga leta idejni vodja in vzornik vodilnih pri katalonskem velikanu, a so se od idealov Nizozemca pri Barci sploh v zadnjem desetletju vztrajno odmikali. Mesto generalnega direktorja za šport, kar bi bila nova funkcija v klubskem ustroju, bi zavzel Juli Lopez, še en nekdanji nogometaš kluba, čigar funkcija bi bila primerljiva z izvršnim direktorjem, je na svoji spletni strani zapisal madridski športni dnevnik AS.

Font je na novinarski konferenci predstavil svoje najožje sodelavce pod sloganom "Da za prihodnost":